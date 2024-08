Pullaro arranca el segundo semestre a pura política y gestión

Maximiliano Pullaro encara el segundo semestre de gestión a pura definiciones políticas: reforma previsional, reforma constitucional y cambios en la Corte Suprema de Justicia. A la par sortea los primeros 250 novedosos créditos NIDO con más de 36 mil anotados, y se enfrentará a un paro de AMSAFE que le permitirá medir fuerzas. Tomó distancia de Maduro y mantiene su apoyo crítico a la gestión de Milei. El peronismo comienza a mostrale las uñas.

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Agosto: mes de definiciones políticas institucionales: jubilaciones y reforma constitucional

El viernes a más tardar, la Comisión de 23 miembros creada por el Parlamento para estudiar el estado de situación de la Caja de Jubilaciones de la Provincia y sugerir al Poder Ejecutivo modificaciones legislativas (una nueva Ley Previsional) entregará el o los informes – se presume que habrá más de uno – al Gobernador Maximiliano Pullaro, quien inmediatamente pondrá manos a la obra para terminar de pulir la redacción de la Ley, que todo el mundo presupone ya está redactada, al menos en sus trazos gruesos.

El senador radical sanjustino Rodrigo Borla señaló que entre los aspectos que se buscarán modificar están la suba de aportes con diferenciación de sectores, para que los que más cobran sean los que contribuyan de un modo superior, la edad jubilatoria (una equiparación progresiva en la edad de jubilación para hombres y mujeres en torno a los 65 años) y terminar con beneficios especiales, como la suma de haberes en una misma persona; también el tope de los montos de las jubilaciones, además del fin de los regímenes especiales en cómputos de aportes, o sea 2×1, moratorias, etc.

Borla consideró que «ninguna reforma va a terminar con el déficit de la caja» (a Córdoba le llevó 16 años), pero lo que se busca es «cortar la curva ascendente» de un déficit planteado de 40.000 millones de pesos que terminó siendo de 54.000 millones de pesos en el mes de junio.

La reforma de la Constitución está entrando en su etapa más álgida con el condicionante que podría hacerla zozobrar: ¿reelección o no para el Gobernador en ejercicio?. O sea: Maximiliano Pullaro. “Los radicales somos reformistas”, recalca el presidente de la UCR Felipe Michlig.

En Unidos que gobierna la Cámara de Diputados se está elaborando sigilosamente el Núcleo de Coincidencias Básicas, y nadie está en condiciones de adelantar una opinión unívoca sobre ese tema; menos aún cuando se desconoce la opinión del mayoritario socialismo.

Los peronistas – con excepción de “Juanjo” Piedrabuena – mientras dicen partidariamente que el Poder Ejecutivo no los convocó para debatir la reforma constitucional, ya están redactando su propio proyecto que no contempla la reelección del gobernador en ejercicio: “todos juramos por una Constitución que no tiene reelección” habría dicho a un medio de comunicación rosarino Omar Perotti.

Amalia Granata ya sentó posición hace rato: no a la reelección del gobernador en mandato. Y si la apuran un poco más insiste en que, si bien es necesaria una reforma, no es momento para andar poniéndose en gastos; aunque si la Ley de Necesidad saliera, lo más probable es que encabece su propia lista de Convencionales Constituyentes que, dato no menor, iría junto a las boletas de candidatos locales, ¿con PASO también?.

El bloque de Carlos Del Frade estaría adoptando una posición ambigua sobre la reelección del gobernador en ejercicio: dejar que lo decida “soberanamente” la Asamblea Constituyente, cuando el propio Secretario de Justicia Santiago Mascheroni dio su impronta a El Litoral señalando que la Ley de Necesidad debe definir qué puntos reformar; mientras que sobre la reelección de Pullaro (sin que se lo hayan preguntado en esos términos) señaló que “puesta la Constitución arriba de la mesa aprobada, sancionada y vigente es la Constitución con la que el gobernador en ejercicio va a terminar su mandato. No creo que ese sea el obstáculo central; creo que no puede negarse la posibilidad. Soy partidario de habilitar la reelección”.

Tema cerrado para el gobierno la reelección de Pullaro

En términos políticos electorales, permitirle a Maximiliano Pullaro ser reelecto cambiaría toda ecuación dentro de Unidos, dejando al resto de las fuerzas solamente en la pugna por los diputados pero con un detalle: todos coinciden en que hay que terminar con la mayoría automática de los 28 y adoptar un sistema similar al D`Hont con lo cual, ¿quién le garantizaría a Pullaro, en caso de ser reelecto, tener la mayoría en la Cámara Baja?.

AMSAFE optó por arriesgarse a confrontar con el gobierno

El gremio docente de gestión estatal AMSAFE decidió no aceptar el aumento salarial del 9.95% por el trimestre julio, agosto setiembre ofrecido por el gobierno en tres pagos de 4,5 % en julio -tomando como base los haberes de junio y a efectivizarse por planilla complementaria en agosto-; 3 % en agosto, y 2,45 en septiembre. Mas un piso de 50 mil pesos para todos, a efectivizar por planilla complementaria en agosto.

De esta manera, AMSAFE desafió al gobierno provincial – y los afiliados su propios bolsillos – en pos de reivindicaciones gremiales superiores, convencidos de que “el gobierno provincial viene realizando constantes ataques y maltratos a los derechos de la docencia que recuerdan las políticas de los nefastos años noventa” tales como: rebaja salarial, presentismo y reforma jubilatoria.

Idéntica oferta aceptaron los sindicatos que representan a la administración central UPCN y ATE, mientras que el gremio docente de gestión privada SADOP define este lunes. UDA ya decidió rechazarlo.

Ahora bien: ¿por qué 9.95% y no redondear en 10% el aumento?; ¿fue por el “marketing de los precios psicológicos”: 9.999 y no 10.000?, ¿ó por una razón económica?: “esos cinco céntimos (de 9.95% a 10%) le significarían a la Provincia 200 millones de pesos más por mes”, señalaron desde Economía.

Siguiendo con las matemáticas para demostrar la valentía – o la temeridad – de AMSAFE de rechazar el aumento veamos: 46.112 docentes cobraron en julio el Asistencia Perfecta de Junio (15 mil maestras y maestros el bono trimestral) que representan el 64% del total de 72 mil educandos que hay en la Provincia de Santa Fe; muchos más que los afiliados que tiene AMSAFE (se calcula en casi 40 mil, nunca pudimos saber la cifra exacta)donde 19.184 afiliados (el 26% del total de docentes de toda la Provincia,) votaron a favor del paro del próximo miércoles 7.

Si continuamos proyectando en la pantalla social los números de la docencia, (insistimos, para demostrar la valentía o la temeridad gremial de parar) podemos colegir también que el Asistencia Perfecta significa de promedio unos 60 mil pesos (no remunerativos, digamos todo) extras para la cartera de las docentes y el bolsillo de los maestros que no percibirán quienes adhieran al paro; pero como el gobierno sin remordimiento alguno descontará el día de huelga del miércoles 7, habrá que restarle a esos 60 mil pesos promedio otros 30 mil pesos promedio. Un docente con doble turno dejaría de percibir (si para un solo día) en setiembre casi 200 mil pesos menos.

Solo hará que esperar al miércoles para que la batalla dialéctica entre el gobierno y el sindicato (o los sindicatos si SADOP decidiera adherir) sobre la efectividad de la huelga intente persuadir a una sociedad – sin hijos en edad escolar- indiferente. La verdad se sabrá en setiembre cuando el gobierno informe a cuántos docentes les descontaron el día de paro.

El peronismo comienza a despabilarse

Con la reforma de la Constitución en ciernes, el peronismo santafesino bajo la nueva conducción de Guillermo Cornaglia ya se quitó el traje de luto y comienza a pensar en el próximo desafío 2025: 20 intendencias, 300 Comisiones Comunales, 65 concejos municipales que renuevan por mitad (de los cuales 5 son nuevos y hay que elegir los seis concejales) que se supone irán conjuntamente con los Convencionales Constituyentes, como previa a las PASO legislativas nacionales de agosto.

Para comenzar a terminar con tanta dulzura hacia Pullaro, tras la última reunión del Consejo Ejecutivo Provincial se redactó un incisivo documento, donde detallan la “desastrosa” situación económica del país y sus consecuencias laborales en la Provincia basados en datos de la FISFE, y haciendo notar que “el impacto del programa económico del gobierno nacional se agrava aquí por la adhesión del gobierno provincial a esas políticas.

La gestualidad y apoyo (el acompañamiento a la Ley Bases a la que instó Pullaro) vienen acompañados de ataques a los docentes, policías, al movimiento obrero, a los movimientos sociales, a los opositores, a los trabajadores del Estado. Desprestigiando de esta forma a las instituciones de gobierno y el esfuerzo de cientos de trabajadores y trabajadoras que son constantemente hostigados por el gobierno de “Unidos Para Cambiar Santa Fe”.

Caputo ponderó la gestión de Pullaro y lo instó a tomar créditos para infraestructura

Después que Maximiliano Pullaro mantuviera una reunión de trabajo con el Ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, acompañado por sus ministros de Economía Pablo Olivares, de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini y de Obras Públicas Lisandro Enrico, Caputo posteó en su cuenta de X: “Excelente reunión de trabajo con el Gdor Pullaro y equipo. Otra Provincia con superávit financiero y numerosos proyectos de inversión. Cambio de época”.

Traducido al lenguaje político: Caputo les mostró al resto de las Provincias que se puede tener las cuentas ordenadas sin tener que andar “mangando” a la Nación (mas allá que Pullaro le fue a recordar las deudas que Nación tiene con Santa Fe, principalmente con la Caja de Jubilaciones), y que en virtud de ello Santa Fe puede generar proyectos de inversiones y tomar créditos que Nación garantizará.

Precisamente Olivares y la Vicegobernadora Scaglia estuvieron hace un mes recorriendo tres países europeos con esa finalidad.

Mientras tanto, las Bolsas de Comercio de Rosario y de Santa Fe se asociaron para crear el Centro de Investigaciones del Ciclo Económico (CICEc), cuyo objetivo es analizar el ciclo económico argentino, a fin de determinar si la economía se encuentra en una etapa expansiva o recesiva, concluyendo que “Se interrumpió la recesión en el segundo semestre”.

¿Será?.