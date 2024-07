Subsidio a la energía eléctrica, cómo recategorizarse

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de la Municipalidad de Villa Ocampo solicita a todos los usuarios de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) que revisen en sus facturas de luz el nivel en que están inscriptos dentro del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), con el objetivo de mantener o acceder al subsidio a la energía eléctrica.

El RASE consiste en un padrón de beneficiarios que han sido incluidos en el Nivel 2 (Bajos Ingresos) o en el Nivel 3 (Ingresos Medios), sobre la base de las declaraciones juradas presentadas por los solicitantes del beneficio.

Quienes no tramitan el RASE antes del 31 de julio, automáticamente serán considerados dentro del Nivel 1 (Ingresos Altos) y no accederán al beneficio. Quienes ya se encuentran inscriptos en el RASE no necesitan volver a hacerlo.

Son considerados N1 aquellas personas cuyos Ingresos mensuales totales del hogar sean equivalentes o superiores a 3,5 canastas básicas ($2.706.847,85); tengan 3 o más inmuebles y 3 o más vehículos, con una antigüedad menor a 5 años. También, aquellas que no se hayan registrado o hayan renunciado a recibir el subsidio.

El grupo N2 está compuesto por quienes cuyos ingresos netos mensuales totales del hogar sean menores a 1 canasta básica total ($773.385,10), poseer hasta un inmueble y no contar con un vehículo con menos de 3 años de antigüedad.

Por último, ingresarán en el grupo N3 quienes cuenten con ingresos mensuales totales entre 1 y 3,5 canastas básicas ($773.385,10 y $2.706.847,85), posean hasta 2 inmuebles y un vehículo con hasta 3 años de antigüedad.

CÓMO TRAMITARLO

Para tramitar la inscripción, es necesario contar con la información que figura en una boleta de la EPE; el DNI del usuario que figura en la factura; el número de CUIL de cada integrante del hogar mayor de 18 años; los ingresos de bolsillo de cada integrante del hogar mayor de 18 años; y una dirección de correo electrónico.

Quienes deseen tramitar o recategorizarse deben ingresar a la página: argentina.gob.ar/subsidios o acercarse a la OMIC en la Casa de la Cultura “Raúl Scalabrini Ortiz”, calle Tibaldo 1240, a partir de las 16 hs.