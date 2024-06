Villa Ocampo: Libertad con restricciones para quienes apuñalaron en Isleta Centro

Este miércoles 26 de junio, se llevó a cabo en la oficina de gestión judicial “OGJ” Las Toscas, la audiencia imputativa y de medidas cautelares, a los hermanos Héctor Aníbal Figueredo, de 30 años de edad y Jorge Daniel Figueredo, de 32 años de edad, quienes alrededor de las 16;30 horas del sábado 22 de junio de 2024, intentaron asesinar a Sergio Saúl Espinoza, de 33 años de edad frente al domicilio de la Víctima, en Isleta Centro, distrito Villa Ocampo.

El fiscal, Dr. Juan Carlos Koguc, imputo a los victimarios por la causa de: “Lesiones graves dolosas en concurso real”, y aclaró que arribaron a un acuerdo con la defensora oficial regional, doctora María Valeria Lapizonde, quién representa legalmente a los hermanos violentos, para adoptar la medida menos gravosa que colaboren en cautelar la causa sin que los hermanos Figueredo queden en prisión.

Por lo tanto, acordaron una libertad con restricciones, donde los imputados irán a residir a un barrio de la ciudad de Corrientes, donde Jorge Daniel Figueredo ya vivía en momento que trabajaba en aquella ciudad.

Luego de escuchar a las partes, la magistrada de la I.P.P, Dra. Natalia Palud, pasó a resolver el conflicto y manifestó hacer lugar al acuerdo arribado por la defensora y el fiscal; por lo tanto resolvió otorgarla libertad con restricciones a los hermanos Figueredo; quienes deberán:

– Fijar domicilio,

– NO tener contacto de ninguna naturaleza con las víctimas,

– NO consumir bebidas alcohólicas ni estupefacientes,

– NO cometer hechos dolosos,

– NO portar armas blancas y/o de fuego,

– NO trasladarse de domicilio, sin antes comunicar a la OGJ,

– Firmar una vez por mes en la comisaría más próxima al domicilio declarado.