Pullaro y Milei tasaron popularidad en el monumento a la Bandera

Según diversas fuentes, el acto por el Día de la Bandera en Rosario exhibió la asombrosa popularidad del Presidente Javier Milei a pesar del ajuste más grande de la historia reciente que lleva a cabo; mientras que el Gobernador Maximiliano Pullaro no le va en zaga en una ciudad que hace tres meses estaba estragada por la violencia y muerte. Patricia Bullrich también tercia en ese tándem de favores sociales.

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

“La gente se levantó a las seis de la mañana, cambió los chicos, se subió a un colectivo para estar lo más cerca posible de las vallas y saludar al Presidente”, ilustraba una de las fuentes consultadas. El Diario La Capital publicó que llegó gente hasta de Entre Ríos para ver al Presidente Milei, sin contar de las poblaciones vecinas. “Cero movilización de sector alguno, todos los que fueron al acto lo hicieron de manera espontánea; en Rosario el “libertarismo” no existe como tal, solo adherentes y simpatizantes”, explicaba otro interlocutor.

Pullaro es profeta en su tierra

Los acólitos de Milei suelen ser bastante críticos del Gobernador Pullaro – de allí algunas silbatinas que se escucharon durante su discurso – porque seguramente lo perciben como el adversario natural en el 2027. Al intendente Javkin – agradecido en su discurso con Milei y Pullaro por el combate a las mafias – también lo reprocharon (los libertarios) con una silbatina algo más estridente, pero después durante la fiesta popular Javkin recibió el cariño de los rosarinos.

Para Pullaro el federalismo no se negocia

Maximiliano Pullaro no iba a dejar pasar la oportunidad de estar por primera vez cara a cara en público con el Presidente para hacerle notar su apoyo crítico (“esta nueva versión de la Ley Bases le vendría bien a Santa Fe”, insistió después ante la prensa), los reclamos que no negociará (transporte, educación, obras viales) y su prueba de natalidad política recitando el preámbulo de la Constitución; más tarde le dijo a los periodistas que por supuesto iría al Pacto de Mayo (el 9 de Julio) pero le pediría al gobierno que agregue el fortalecimiento de los sistemas productivos y educativos.

¿Podría haber una alianza de Unidos con los libertarios?

Muy difícil creemos, más allá que la vicegobernadora Gisela Scaglia mostró en sus cuentas sociales expresivas y formales instantáneas con el Presidente en Rosario, con cuya facción política quisiera tener un mayor acercamiento aliancista, según supo declarar en los medios.

Alianza política que intuimos chocaría definitivamente con el radicalismo “pullarista” que no simpatiza para nada con la ideología presidencial, más allá que el propio Pullaro en un gesto de maduro pragmatismo político lo barnice y aplique en su gestión de gobierno. Al fin y al cabo, como supo definir un hombre de su gabinete: “Milei nos arrastra la marca” para hacer las transformaciones, algunas estructurales, que Pullaro prometió en campaña, tales como «ordenar las cuentas, la cárcel y la calle» según relata el Ministro de Gobierno Fabián Bastía a Rosario/12.

Si el proyectado nacionalmente Unidos tendría pocas chances de formar alianza alguna con el “mileísmo”, menos aún el socialismo aceptaría compartir la mesa con su enemigo político declarado, a quien inclusive sus diputados nacionales Mónica Fein y Estéban Paulón no le votan nada.

Además y tal lo expresado ya en estas páginas, difícilmente la Libertad Avanza una vez que se constituya como Partido acepte asociarse con los radicales y demás Partidos que conforman Unidos en Santa Fe. A lo sumo lo haría con expresiones fundacionales tales como Unite, el Partido Libertario con quien comparte ideales, y veremos si el “PRO bullchrista”. Sería como pedirle a Amalia Granata que forme parte de Unidos, ahora que demostró que pudo sola superar la media docena de diputados provinciales.

La Libertad Avanza seguramente irá el año que viene decididamente por las 3 bancas de diputados nacionales que debe renovar el implosionado PRO, y si mal no viene por las de Mario Barletta y Melina Giorgi de la UCR; mientras que el socialismo y Unión por la Patria, hoy socios legislativos en Diputados de la Nación, deberán compartir electorado político ideológico por las cuatro bancas en juego.

Es innegable que en ese escenario electoral la UCR “pullarista” pondrá en las PASO nacionales de agosto del año que viene el primer candidato a diputado nacional, mientras que el PRO “scaglista” junto con el socialismo pugnarán por el número dos, y de ahí en más a repartir con los demás asociados en condiciones de pedir lugares.

Dice Página/12 que “las esquirlas del estallido al interior del PRO, encarnado por un lado por el ex Presidente y actual titular del partido, Mauricio Macri, y por el otro, su predecesora en el puesto y actual ministra de Seguridad en el gabinete libertario, Patricia Bullrich, siguen apareciendo.

Esta vez, la ruptura fue en la Legislatura bonaerense, donde la disputa tiene lugar tanto en la cámara de diputados, como en la de senadores. Tal es la tensión entre ambas facciones que ya en el mes de mayo, seis de los legisladores que ingresaron a la gestión en la lista macrista (cinco diputados y una senadora), plantearon la creación de su propio bloque legislativo, PRO Libertad, para diferenciarse y encuadrar su funcionamiento con las políticas de Nación a las que responde la propia Bullrich”.

¿Quién podría asegurar que ese escenario no se traslade a la Provincia de Santa Fe?

El peronismo busca “deskirchnerizarse”

A todo esto el PRO no sería la única víctima de La Libertad Avanza: el difuminado peronismo está prohijando una liga “no kirchnerista” encabezada por el ambicioso intendente de Funes (cuasi barrio residencial de Rosario) Roly Santacroce quien según publica – con foto y todo – el portal INFOFUNES tomó un café en el aeropuerto de Rosario con Romina Diez, Diputada Nacional por Santa Fe y la principal exponente de La Libertad Avanza en la Provincia.

Dicen que Santacroce quiere ser Diputado nacional el año que viene como paso previo a la candidatura a Gobernador ¿por el protoperonismo mileísta?, aunque tampoco lo ruboriza conversar con radicales.

De todos modos, el lord funense seguramente debería vérselas en una PASO – si es que no decidiese ir por afuera – con el “Chivo” Rossi, de quien se dice quisiera volver a la Cámara de Diputados de la Nación con su espacio La Corriente que, sin históricos exponentes como Norma López, Roberto Sukerman ó Quico Busatto daría pelea en una interna partidaria.

Por lo pronto, el Presidente sigue paseando su popularidad libertaria por la vieja Europa que está experimentando cambios en ese sentido, mientras que a su regreso lo espera la segura buena noticia de la sanción definitiva de la Ley Bases, que según el secretario de industrias de la Provincia Guillermo Beccani en su acrónimo RIGI con las modificaciones propuestas inclusive por la Provincia de Santa Fe en la figura del Ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini, esta vez sería favorable para las expectativas provinciales de recibir inversiones en rubros que no perjudiquen la matriz industrial santafesina alimenticia y metalmecánica.

Pullaro esta semana volverá a viajar a CABA antes de que se sancione definitivamente la Ley Bases. Tiene algunas cosas por charlar.