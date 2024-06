Año 2025: Se elegirán 19 intendentes en la provincia de SF. También en Las Toscas y Florencia

Las Toscas y Florencia también eligen. El Poder Ejecutivo promulgó esta semana las leyes que declararon municipios a Villa Minetti (dpto 9 de Julio), Alvear (Rosario) y Helvecia (Garay) lo que determina que el año venidero esas localidades no elijan comisiones comunales sino sus primeros intendentes y los seis integrantes de sus primeros concejos municipales.

La misma situación se da en San José de la Esquina y Teodelina cuya declaratoria de municipios se dio después de las elecciones del año pasado.

De esta manera, el mapa santafesino será con 65 municipios y 300 comunas, divididas entre tres y cinco miembros titulares de acuerdo al número de habitantes.

Las poblaciones que tengan más de diez mil habitantes se organizan como municipios, por ley que la Legislatura dicte en cada caso, y las que no reúnan tal condición, como comunas. No obstante, desde 1985, la Legislatura fue dictando leyes dándole categoría de municipio a poblaciones que aún hoy no alcanzan los diez mil habitantes, fijados por la Constitución.

Por lo tanto, en 2025, de los 65 municipios que ahora tiene el mapa provincial, 19 deberán elegir su autoridad municipal:

– Villa Minetti (dpto 9 de Julio),

– Alvear (Rosario)

– Helvecia (Garay)

– Teodelina (dpto. General López)

– Recreo, San José de la Esquina y Sauce Viejo (dpto La Capital;

– San Vicente (dpto. Castellanos;

– El Trébol (dpto. San Martín)

– San Guillermo y Suardi (dpto. San Cristóbal).

– Las Toscas y Florencia (dpto. General Obligado;

– Romang (dpto. San Javier);

– Armstrong (dpto. Belgrano) y

– Fray Luis Beltrán, Puerto General San Martín y Roldán (dpto. San Lorenzo)

En el resto de las ciudades santafesinas se renovarán la mitad de los concejales actuales.

Elecciones separadas

En el Poder Ejecutivo ya se trabaja en la elaboración de cronogramas electorales separando las elecciones municipales y comunales de las elecciones nacionales de diputados.

En ambos cronogramas se contempla la realización de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) para definir los candidatos. La norma santafesina exceptúa de ese paso electoral a los municipios y comunas donde no haya interna en ninguna de las fuerzas inscriptas.

La expectativa en Casa Gris es que antes de fin de año la Legislatura sancione la ley que declare la necesidad de la reforma constitucional y que la elección de convencionales constituyentes se realice en forma simultánea a la de intendentes, concejales y miembros comunales.

gentileza diario El Litoral