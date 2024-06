Villa Ocampo: Apertura del 4° Foro Nacional de los Humedales

En Villa Ocampo, se llevó a cabo este jueves 6 de junio, el acto de apertura del 4° Foro Nacional de los Humedales, que contó con la presencia de destacados expositores y representantes gubernamentales, universidades e instituciones y organizaciones públicas y privadas vinculadas con la cuestión ambiental de todo el país.

Este año, se debatieron y compartieron experiencias en relación a “La conservación de los humedales como fuente de trabajo y desarrollo regional», con el objetivo de fortalecer la gestión de los Humedales en Argentina y considerarlos en la construcción de políticas públicas.

En el acto de apertura de este jueves 6 de junio, estuvo el anfitrión, Cristian Marega, intendente de la Municipalidad de Villa Ocampo; Enrique Estevez, ministro de ambiente de la provincia de Santa Fe; ministra de turismo de la provincia de Corrientes, Elisiri Alejandra; secretario de biodiversidad de Santa Fe, Alejandro Luciani; subsecretario provincial de Fauna y Pesca, Enrique Paduan; director de políticas e incentivos ambientales de la provincia del Chaco, Ramón Martinez; director de área protegida y biodiversidad de la provincia del Chaco, Edgardo Wiltchenski; diputada provincial, «Charo» Mancini, otros representantes de Chaco y Corrientes; de la Fundación Humedales de Argentina; y Aves Argentinas.

En la presentación, fue el intendente, Cristian Marega quién dijo lo siguiente: «Bienvenidos a Villa Ocampo, la verdad que para nosotros es un honor recibirlo y sobretodo darle continuidad a esto que es el Cuarto Foro Nacional de los Humedales, una verdadera política de estado que hemos decidido darle continuidad y que ha sido iniciado por el ex intendente Paduán, demostrando así la relevancia y la importancia que tiene para Villa Ocampo poner en agenda este Foro nacional de los Humedales y que con la presencia de quienes me acompañan en la mesa, no es un dato menor, es un dato de suma relevancia. por la importancia que tiene, no sólo los humedales, sino también la discusión en estos dos días que vamos a dar, para trabajar en conjunto y acordar estrategias de cómo potenciar los sectores turísticos, de cómo preservar nuestro ecosistema y nuestro ambiente en general».

Luego, el ministro de ambiente de la provincia de Santa Fe, Enrique Estevez, se explayó: «Estoy seguro que cuando Enrique Paduan y Jacinto Speranza le dieron impulso a esto, seguramente imaginaron este Foro y este encuentro, que se habrán dado cuenta que sumando fuerzas termina siendo más fácil el desafío fundamental que nosotros tenemos que dar y es sumar conciencia».