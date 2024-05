Las Toscas: Pullaro trajo alegría con viviendas y se presentó el proyecto del polideportivo municipal

En Las Toscas, el Gobernador Pullaro, junto al intendente Leandro Chamorro, firmaron un convenio con el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cuero y se presentó además el proyecto de construcción de un Polideportivo Municipal.

Con el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cuero fue para la construcción, en una primera etapa, de 8 viviendas con una inversión de $ 453 millones.

Durante el acto, desarrollado en la la sala de conferencias de la municipalidad, se presentó además el proyecto de construcción de un Polideportivo Municipal, obra que se encarará con fondos del Programa Municipal de Inversiones (Promudi); como así también, se presentó el nuevo equipamiento adquirido para el parque automotor de la ciudad, consistente en dos tractores Doble tracción de 81 HP.

De igual manera, se entregaron fondos a las comunas de Tacuarendí (en el marco del Plan Incluir) y de Campo Hardy (a través del Programa de Obras Urbanas -POU-).

La visita incluyó al Gobernador, Licenciado Maximiliano Pullaro; el Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad, Roald «Coco» Báscolo; el Ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el Director de Viviendas y Urbanismo, Lucas Criveli; el Senador Provincial, Orfilio Marcon; el Diputado Provincial, Dionisio Scarpin; presidentes comunales, concejales, representantes de instituciones locales y público en general.

Al hacer uso de la palabra, Leandro Chamorro dijo: «Quiero contarles que cuando asumimos la conducción de gobierno municipal, hemos decidido dedicarnos al crecimiento, a la transformación y desarrollo y fue así como encararamos esta gestión, con muchas ganas, con mucha fuerza y lo fuimos logrando con aciertos, con errores, con obras públicas importantes de infraestructura, y no quiero enumerar un montón de cosas, porque no vengo a decir lo que hicimos, pero si vengo a poner en conocimiento de qué nuestra dedicación es exclusiva, es permanente y constante».

También, expresó: «Hemos encarado muchas obras con recursos propios y con mucho orgullo les digo que venimos manteniendo algunos programas con recursos propios, manteniendo los comedores barriales con muchísima gente que venimos asistiendo y así con los territorios productivo, ya que somos los que hicimos el primer territorio productivo rural del norte de la provincia de Santa Fe y la micro región».

Con respecto al polideportivo, comentó: «Este polideportivo viene a completar la transformación, el crecimiento Y entre todos no tenemos que sacarle el cuerpo, la responsabilidad, tratando de salir adelante y por eso esta idea, este sueño que uno siempre tiene detrás del deporte, de la salud, del bienestar de nuestros niños, de nuestros adolescentes».

Y agregó: «Sr. gobernador, no se imagina la importancia, con su gabinete que lo acompaña, de lo que significa que un gobernador venga a visitar nuestra ciudad y esté en la casa de Las Toscas y que está con nosotros, que se sienta un amigo nuestro, que se sienta uno más de nosotros, que sepa usted que cuando viene, la gente siente identidad, siente pertenencia, siente fuerza, siente ganas y siente más valor para trabajar y ese agradecimiento que le hago yo, mi equipo de trabajo y la comunidad para que esté con nosotros, que nos acompañe, que esto continúe y de esa manera, sigamos teniendo toda la fuerza y las ganas para seguir adelante», finalizó diciendo.

Para finalizar el acto, el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, dijo: «Esta provincia fue construida por personas trabajadoras, que ha demostrado a lo largo y a lo ancho de nuestra historia, que esta provincia realmente nada la detiene, porque tiene potencia productiva, pero además tiene gente que quiere salir adelante».

«Es importante que una parte del gobierno baje al norte, que dialogue, que escuche como lo venimos haciendo en estos casi seis meses, con una permanente presencia de nuestros ministros, asumiendo este compromiso con mucha capacidad de trabajo, porque están cumpliendo el pie de la letra de estar presentes en el territorio, llegar a cada localidad, a cada pueblo o cada ciudad, para llevar adelante cambios, transformaciones o al menos explicar la realidad política y económica de la provincia de Santa Fe».

También, dijo: «Nosotros nos encontramos con una provincia muy compleja, muy complicada, con un déficit fiscal muy grande, con mucho desorden en sus cuentas, en sus deudas con los trabajadores del Estado; trabajamos mucho para que se pueda poner orden y le puedo decir que seis meses después de haber trabajado muchísimo esta provincia ha logrado el equilibrio financiero, a tal punto que nuestra provincia es una de las pocas, sino la única que continúa un plan de obra pública a un ritmo casi normal, como no se está viendo en la República Argentina».

«Entendemos que es fundamental generar trabajo y ese trabajo lo estamos llevando adelante a través de la inversión de la obra pública que nos permite también, sostener las economías de las localidades, de los pueblos y ciudades, sabemos que hay 43 mil personas que viven de la obra pública en la provincia de Santa Fe y no se puede separar o aislar a esas personas».

«Vamos a seguir llevando adelante cada una de las instancias de la provincia de Santa Fe, dando las batallas más difíciles que tenemos que dar; el ordenamiento del Estado pero por otro lado, con el orden en la calle y a las organizaciones criminales, como lo estamos haciendo en Rosario y Santa Fe, demostrando que el Estado, cuando toma la decisión de ir sobre lo que no está bien, o lo que no es correcto, siempre es mucho más fuerte».

Y agregó: «Vamos a defender los intereses de la provincia de Santa Fe, no vamos a permitir que a Santa Fe le vuelvan a sacar los recursos, como se lo hizo en más de una oportunidad, no vamos a permitir que el centralismo porteño se lleve puesto los sueños y las ilusiones de miles y miles de argentinos que viven en el interior de la República, no vamos a permitir que se le meta la mano al sistema productivo una vez más, para saldar las cuentas públicas y seguir despilfarrando en el conurbano bonaerense, no vamos a permitir que se metan con la educación pública y que desfinancien a las universidades del interior, cuando a la universidades del gran Buenos Aires recomponen los ingresos de manera considerable, no vamos a permitir que se metan con los recursos de un solo ciudadano de la provincia de Santa Fe; ese será nuestro mandato y así vamos a llevar adelante nuestra gestión».



«Juntos vamos a salir adelante. Que Dios bendiga Las Toscas, que Dios bendiga la invencible provincia de Santa Fe», finalizó diciendo.