Villa Ocampo: KM 407 Recibió la Virgen de Itatí

La comunidad de Km 407 de la parroquia Inmaculada Concepción de Villa Ocampo, ha recibido el pasado sábado 11 de mayo un regalo muy especial: la imagen de la Virgen de Itatí.

Un donante y devoto de María, ha regalado a esta comunidad algo que no tenían, algo que estaban queriendo mucho y no les era posible tener. Aunque la devoción a la Virgen de Itatí está muy arraigada en el corazón de estos fieles, incluso una familia del Barrio tiene un oratorio dedicado a esta devoción, el salón comunitario no contaba con la imagen de la Virgen.

En un clima de alegría y agradecimiento, al comenzar la Misa de la comunidad, de manos del párroco, los fieles presentes han recibido este regalo. Estaban presentes los jóvenes de la catequesis de confirmación junto con su catequista. También algunos niños de la Catequesis Familiar. Esta comunidad tiene como patrona a Santa Rita, una imagen que también se ha recibido como donación.



Dice el Papa francisco: “María es la mujer que sabe conservar, es decir proteger, custodiar en su corazón el paso de Dios en la vida de su Pueblo. Desde sus entrañas aprendió a escuchar el latir del corazón de su Hijo y eso le enseñó, a lo largo de toda su vida, a descubrir el palpitar de Dios en la historia».

«Ella se ha acercado en las situaciones más diversas para sembrar esperanza. Acompañó las cruces cargadas en el silencio del corazón de sus hijos».

«Tantas devociones, tantos santuarios y capillas en los lugares más recónditos, tantas imágenes esparcidas por las casas, nos recuerdan esta gran verdad”.

Todos los católicos demostramos un gran afecto a la Pura y Limpia Concepción de Nuestra Señora de Itatí. Ella nos acompaña como Región Pastoral desde hace más de cuatro siglos. Nos alegra tener una imagen suya en esta comunidad y agradecemos a quien lo hizo posible.

