Los políticos cortan la rama que los sostiene

El episodio de aumento de dietas de los senadores nacionales no hizo más que avalar una de las tantas razones por las que la sociedad en pueblos y ciudades votó abrumadoramente a Javier Milei: terminar, no solo con los políticos corruptos, sino – y no sabemos hasta qué punto inconscientemente – con la “clase política” en general, lo cual presupondría poner tela de juicio la legitimidad de la democracia en sí misma.

Por: Darío H. Schueri – Desde Santa Fe

Lo hemos escrito en estas páginas muchas veces: Javier Milei es un experto en sensibilidades sociales y comportamiento de las masas; lo aplicó para ganar las elecciones y lo sigue usando para gobernar con la inapreciable colaboración de la “clase política”, que le ofrece la soga para que los cuelgue. Los senadores nacionales lo acaban de hacer.

Ya no importa quien votó a favor ni en contra del aumento de dietas; para la sociedad la omertá política parlamentaria una vez más se burló del “pueblo hambreado”, aumentándose los sueldos verdaderamente entre gallos y medianoche. Ahora están que trinan los diputados que cobran tres veces menos. ¿Cuánto faltaría para que la gente pida que cierren los cuerpos legislativos?.

Lo cierto es que Javier Milei no tiene que apelar a los extremos de los peruanos Alberto Fujimori o Pedro Castillo que disolvieron el parlamento porque consideraron que era un obstáculo para sus gobiernos, (terminando ambos presos); está vaciando al Congreso de legitimidad representativa.

El próximo paso es la Ley Bases: un eventual rechazo pondría definitivamente a los congresistas en una posición muy frágil. Los mismos que fantasean con iniciarle juicio político. No la ven.

Pullaro: el gran equilibrista

En el plano político santafesino, el columnista de La Capital de Rosario Mariano D Arrigo, sostiene que “Pullaro busca ecualizar con el signo de los tiempos. Allí entran la mano dura con el delito, que genera resquemores en el ala progresista de su coalición por la “tentación bukelista”. Pero también la búsqueda de eficiencia de empresas públicas como la EPE —incluso habilitando el debate sobre su eventual privatización— y con el programa Asistencia Perfecta, denunciado por los gremios docentes como un presentismo encubierto”.

Al comentario del colega le agregaríamos nosotros que el peronismo santafesino cree que no solo habría intenciones de privatizar la EPE, sino también Aguas y eventualmente habría que ver cómo sigue el insostenible déficit de 23 mil millones de pesos mensuales de la Caja de Jubilaciones.

También desde el primer día en esta columna señalamos que Maximiliano Pullaro se ataría al “síndrome de los tiempos” mileístas como oportuno paraguas para aplicar en la Provincia políticas “diferentemente parecidas”, en principio tal como lo describe el colega periodista rosarino, con el tema seguridad y educación. Pullaro columpia entre los extremos y busca el justo término budista, que hasta ahora viene logrando.

Naturalmente que a Pullaro le gustaría poder gobernar la Provincia con otros números; “solamente Carlos Reutemann en el año 2002 podría haber estado en una situación como la que nos toca a nosotros”, apreció el ministro de Gobierno Fabián Bastía, mientras que el encargado de la economía provincial Pablo Olivares no cree que en el segundo semestre la economía vaya a “rebotar” como lo planteó el Ministro del Interior Guillermo Francos en esta capital: “no veo que en los próximos meses continúe un ritmo de desaceleración de la inflación, como el que vimos hasta ahora. ¿Por qué? Por el impacto de los precios regulados. Por lo tanto, va a empezar a haber ciertos obstáculos para la desaceleración inflacionaria», afirmó.

Inversiones sí, pero en igualdad de condiciones

El ministro de Desarrollo Productivo Gustavo Puccini instruyó al secretario de Industrias Guillermo Beccani para que arme una mesa técnica con los industriales, para analizar los efectos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) que prevé beneficios fiscales e impositivos para atraer inversiones externas, compitiendo con las empresas que ya están trabajando pero que no tienen acceso a esas prerrogativas.

“Está bien incentivar inversiones, pero otorgándole igualdad de condiciones a las firmas del mismo rubro que ya funcionan” sintetizan, mientras que el senador socialista (La Capital) Paco Garibaldi aclara que “el modelo que está en la Ley Bases es parecido al de Dubai, pero obviamente estamos un poco lejos de ser Dubai”.

Desde la secretaría de Industria explican que se empezó a trabajar con Admira y FISFE en la elaboración de un documento que se expida en torno a monto piso de la inversión (200 millones de dólares en principio) para el incentivo para los grandes empresas, asimetría con la producción local en materia de importaciones, beneficios sobre IVA y Ganancias que son coparticipables y afectan las finanzas provinciales, sectores estratégicos entre otras cuestiones.

El RIGI según el proyecto oficial, garantiza excepciones impositivas a largo plazo, permite pagar el IVA con crédito fiscal, la alícuota de Ganancias es más reducida, toma a cuenta de ese gravamen el impuesto a los débitos y créditos, y desgrava retenciones en cualquier caso.

Lo más potente son los beneficios arancelarios, que no salo abaratan la importación de bienes de capital sino los insumos para fabricar. Entonces van a producir con insumos más baratos que el que ya está acá y tiene que pagar aranceles.

Además, no habrá restricciones a acceso a divisas, distribución de dividendos ni para importar y exportar. El RIGI correría también para adquisición de empresas ya establecidas, lo que en ciertos casos permitiría, según quienes conocen el tema, hacer un diferencial de dinero solo en el negocio de comprar barato y vender luego.”

El PRO dirimiría liderazgos en una interna por primera vez

El PRO estaría a punto de dirimir liderazgos políticos – y viejas cuitas internas – en las urnas el martes 11 de junio, hecho que se sabrá el 5 de mayo cuando cierre el plazo para la presentación de listas que de ocurrir, tendría como contendientes al actual presidente Cristian Cunha, hombre del macrismo – angelinista santafesino, y la Vicegobernadora Gisela Scaglia, que en las ultimas PASO nacionales adscribió políticamente con Horacio Rodríguez Larreta.

Unos siete mil afiliados votarían por primera vez en la interna del Partido creado en Santa Fe en setiembre del año 2005, y que tuvo como presidentes a Marcelo Muniagurria, dos veces a Federico Angelini, Miguel del Sel y ahora Cristian Cunha.

Para despejar suspicacias, publicadas inclusive en un portal de Rosario, desde la Casa Gris y el propio presidente de la UCR Felipe Michlig coincidieron en que el hecho de que Scaglia forme parte del gobierno no los inmiscuye para nada en una interna cerrada partidaria.

En dos semanas el Gobernador Maximiliano Pullaro inaugurará sus primeras sesiones ordinarias de la legislatura santafesina, con un discurso que seguramente marcará una bisectriz, no solo ejecutiva, sino política a la cual habrá que prestarle particular atención.