Liga Ocampense de Fútbol: Comienza el torneo 2024

Se confirmó el inicio de la primera fecha del torneo «Lelo» Castillo, organizado por la Liga Ocampense de Fúbtol.

Los partidos a jugarse en la primera fecha:

Zona Sur

SÁBADO – 14 horas Sub20 y a las 16 horas la primera

– RACING VS DEPORTIVO BELGRANO

DOMINGO – 14 horas Sub20 y a las 16 horas la primera

– JUVENTUD KM 407 vs CSYD TACUARENDI

– DEP ITATÍ VS PAPELEROS

– EX ALUMNOS VS HURACÁN

ZONA NORTE

SABADO – 14 horas Sub20 y a las 16 horas la primera

– B° SUR VILLA GUILLERMINA VS TIRO FEDERAL

– PUEBLO NUEVO VS CICLES FLORENCIA

DOMINGO – 14 horas Sub20 y a las 16 horas la primera

– CENTRAL FLORENCIA VS DEP EL RABÓN

– BOXING CLUB VS RECREATIVO V GUILLERMINA