Florencia: El Área de Niñez, Adolescencia y Familia desarrolla una agenda de actividades

El Área de Niñez Adolescencia y Familia, de la Municipalidad de Florencia, desarrolla una importante agenda de actividades que incluyen talleres, charlas, asistencia directa y otras actividades.

La psicóloga Mariana Itois y la trabajadora social Micaela Frik, comentaron las actividades que vienen realizando desde esa área, que incluyeron un balance de las iniciativas concretadas durante el 2023 y las que se ejecutan en el 2024.

«Durante el año pasado trabajamos en Aprecod, asistiendo a familias o personas con problemas con las acciones… es un trabajo silencioso y minucioso, y a veces los resultados no se ven inmediatamente» explicaron.

En lo que respecta al funcionamiento del Centro de Día y al área de violencia de género, también fueron optimistas con los resultados logrados, «se atienden 1 o 2 casos, por semana de violencia, y el trabajo no da tregua, se trabaja de lunes a lunes, no hay fin de semana, ni feriado. Muchas veces la gente no sabe, pero si llaman a la policía, tiene que pedir que nosotras intervengamos, es un derecho y la policía nos avisa y nosotros intervenimos» iniciaron.

Taller para Embarazadas

La iniciativa ya lleva dos jornadas concretadas y es un éxito, con la participación e 10 madres, aprenden los cuidados esenciales que tiene que tener presente la madre al momento de cuidar a su hijo, «lo hacemos los jueves de 9 a 10:30 horas, es gratuito, como todas las actividades que realizamos, se les enseña a hacer juguetes por ejemplo y le damos un paquete de leche por mes, también» precisaron.