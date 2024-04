Florencia: 30 familias accedieron a su casa propia

Este martes 2 de abril con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro se hizo entrega de 30 unidades habitacionales para familias de Florencia. También se entregaron escrituras a familias de la ciudad y la región.

Florencia vivió un día histórico. Luego de la inauguración del playón deportivo en el barrio Santa Rosa, a las 16 horas arribó el gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por el senador Orfilio Marcon, junto a otros funcionarios.

El mandatario arribó con el helicóptero oficial en la cancha del Cicles Club Florencia, y fue recibido por el intendente Rubén Carlos Quain, el secretario de gobierno Hugo Martínez, la señora Alicia Paulone y otros vecinos.

Acto de entrega de escrituras y viviendas

El acto tuvo lugar en las viviendas construidas en el Barrio San Cayetano entre calle Juan XXII y Chaco, los beneficiarios y sus familias, junto con autoridades locales de distintas instituciones, presidentes comunales e intendentes del departamento General Manuel Obligado.

La obra incluyó la red de agua potable, red eléctrica, gas envasado, pozo absorbente y cámara séptica, desagües pluviales, cordón cuneta y mejorado de calles.

El gobernador recibió un presente y recibió de mano del intendente el decreto que lo reconoció como huésped de honor a él y su comitiva, en tanto que le obsequiaron un porta termo hecho por artesanos locales, junto a otros presentes.

Palabras del intendente

«Maximiliano, bienvenido a Florencia, te estábamos esperando con ansias. Gracias por destrabar la obra con el problema que hubo con la empresa que tenía la licitación de la obra… quiero agradecer a todo tu equipo, al senador Marcón, al intendente de Villa Ocampo y al público en general.. muchas gracias».

«A los beneficiarios les quiero decir que siempre tuvimos programas de viviendas de nación y de la provincia, nunca lo podíamos hacer porque no teníamos título, pero finalmente lo hicimos, cuando logramos la escritura de este lote; en el Concejo tuvimos oposición de dos concejales para que no se hagan las viviendas y yo tengo que mencionarlo, porque el beneficio era para la gente, no para la gestión municipal y el concejal en ese momento era Fabio Villa, hoy presidente del Concejo y la señora Mirta Vallejos que votaron en contra para que no se hagan las viviendas, pero la mayoría que estuvo en ese momento con sentido común, que fue Ana Ansermet, Alicia Paulones, Walter Romero y Julián Mallo logramos se hicieron las viviendas…»

Finalmente, el jefe municipal recordó que la actual gestión adquirió 56 hectáreas para construir más viviendas y donde actualmente está la reserva natural municipal, que fue invitado el primer mandatario provincial a recorrerla, recordando además, las gestiones que realiza el municipio ante la provincia para mejorar la distribución de agua potable en la ciudad.