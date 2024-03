Rojas expresó su preocupación por el cierre de las oficinas de ANSES en Vera y otras localidades del norte

ESTE lunes 25 marzo se confirmó el cierre de dependencias y el despido de más de 1200 empleados de ANSES en todo el país. Entre las oficinas cerradas se encuentran las de las ciudades de Vera, San Javier y Villa Ocampo.

Consultado al respecto, el diputado Sergio Chiqui Rojas manifestó que “es grave y preocupante lo que está sucediendo en ANSES. Si bien aún no hay notificación formal en algunas de ellas, operativamente las oficinas ya no están funcionando. Esto significa un retroceso enorme en materia de acceso a los servicios por parte de la ciudadanía, quienes ahora no tienen otra opción que trasladarse a Reconquista para realizar trámites presenciales, dónde van a recibir más gente y van a contar con menos empleados.”

Por último, Rojas remarcó que “el gobierno nacional tiene una profunda desconexión con la realidad. Imaginemos el caso de cualquier jubilado o desocupado de Vera y la región, ahora va a tener que pagar un boleto de colectivo que se le triplicó el precio, para ir a hacer un simple trámite, mientras que sus ingresos han mermado notablemente últimos meses. También hay muchas personas que por cuestiones salud, o porque tienen personas a su cargo, no pueden movilizarse y perder toda una mañana. Este no es el camino, tenemos que ampliar y facilitar el acceso a los derechos”.