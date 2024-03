Reconquista: Reflexión del Director del Hospital a 4 años del Covid

El Director del Hospital Regional de Reconquista, Juan Carlos Zanuttini reflexionó sobre el Covid al cumplirse 4 años de esta pandemia que paralizó por un tiempo al mundo.

Primeramente, el Doctor Zanuttini retrocedió mentalmente a ese momento en el que se encontraba con un Hospital Nuevo, con una enfermedad desconocida, muy contagiosa, falta de conocimientos sobre la misma y escasos recursos, humanos y de equipamiento. Luego volvió al 2024 y sintetizó el recuerdo como positivo, en el sentido de que pudo volver a ver y vivir el gran esfuerzo que hizo todo el equipo de salud del hospital, de la provincia y la nación, en particular recalca el local:

“En este hospital era todo nuevo por lo que tuvimos que andar mucho, gestionar para tener respiradores, camas y reacondicionar salas para poder atender a todos los pacientes Covid. Se hizo un trabajo excepcional que hoy está olvidado”, indicó el actual Director del Hospital Regional “Olga Stucky de Rizzi”.

A su vez, compartió los temores que se presentaron en ese momento en el que llegaba la pandemia y colapsaban los sistemas de salud:



“esta enfermedad nueva, de rápida propagación era desconocida. Al principio tomamos medidas innecesarias por esa falta de conocimiento, pero nunca dejamos de accionar. Siempre nos mantuvimos en movimiento, trabajando en red, con compromiso. Generamos todo un sistema nuevo de atención, adecuamos el Hospital, sumamos camas y coordinamos con los privados para diagramar la atención”.

En este último punto, aclaró que “los privados atendían los pacientes que no cursaban el Covid. Y todos los casos de Covid, eran derivados al hospital, teníamos todo armado para poder contener la demanda, la gente no quedó sin atención. Incrementamos todo, camas, respiradores, salas, médicos, enfermeros, personal de limpieza”.

Por otra parte, Zanuttini remarcó el trabajo mancomunado con el Municipio de Reconquista, los diputados, senadores que ayudaban a conseguir los medios que necesitaban para poder brindar la mejor atención:

“La pandemia nos enseñó a trabajar codo a codo, aprendimos el trabajo en equipo, a valorar el trabajo de todo el personal de salud. Hoy duele ver que cuando las papas quemas somos muy importantes y cuando no, no somos nadie. En la pandemia nos llamaban héroes, ahora no somos vistos ni tenidos en cuenta en cuestiones necesarias para el sistema”.

Este tinte de indignación fue extendido por el Doctor hacía los funcionarios nacionales que estaban en ese entonces, cuando se vivía la pandemia: “los funcionarios nacionales, una vergüenza, el ministro de salud no estaba a la altura y quiso minimizar la situación, diciendo que no iba a llegar la pandemia, la negó, le restó importancia y le paso factura, la realidad lo paso por arriba. Y el entonces Presidente de la nación, una vergüenza más grande. Hacían fiestas y acá las personas no podían despedirse de sus familiares. Es una vergüenza que sigan estando entre nosotros sin caerles ninguna responsabilidad de todo el desastre que hicieron. Viven con la impunidad de creer que pueden hacer lo que quieran”, sentenció.

gentileza radio amanecer