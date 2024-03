¿Llegan U$S 15.000 millones?

El mercado comenzó a descontar la posibilidad de que Argentina reciba financiamiento, dólar tranquilo y bonos a la suba. Cuidado, no fiarse de todo.

Por Salvador Di Stefano

¿Cómo viene el stock de reservas?

. – Al día 13 de marzo del año 2024 el stock de reservas suma U$S 28.488 millones, mientras que al 7 de diciembre del año 2023 ascendía a U$S 21.209 millones, lo que representa un aumento de U$S 7.270 millones durante la gestión de Javier Milei.

¿Qué pasó con los pasivos monetarios?

. – Hubo cambios importantes, y lo veremos en el cuadro anexo la licuadora hizo lo suyo. En 3 meses la base monetaria aumentó muy poco, es más la circulación monetaria paso de $ 6,6 billones a 7,8 billones, con una suba del 14,7%, mientras que entre diciembre y febrero la inflación fue del 71,3%. Esto muestra la caída del poder adquisitivo del dinero en circulación. La licuadora también funciono con las letras del Banco Central, ya que subieron el 46,9%, mientras que el stock de deuda en dólares aumentó un 70% en moneda dura, y más que la inflación en pesos.

No están resueltos todos los problemas

. – Para nada, aún hay que pagar importaciones del año 2023, y también cerca de U$S 10.000 millones de importaciones pisadas entre diciembre del año 2023 y febrero del año 2024. La argentina necesitaría un crédito para engrosar las reservas, si sumáramos U$S 15.000 millones adicionales, las reservas sumarían cerca de U$S 43.488 millones, y si la midiéramos contra pasivos monetarios que suman $ 49,1 billones, tendríamos un tipo de cambio de equilibrio de $ 1.128.

¿Si llega dinero fresco nos cambia la vida?

. – Claro que sí, por eso es importante que el sector público siga mostrando resultado positivo. Si esto persiste en el tiempo hasta podrían mejorarle la nota crediticia a nuestro país.

Si no llega el dinero y no nos mejoran la nota

. – Entonces sí que estaremos en problemas, porque hoy el balance del Banco Central sigue siendo muy débil, ya que si tomamos las reservas actuales versus los pasivos monetarios nos daría un dólar de equilibrio de $ 1.723

El mercado está descontando que llegan fondos del exterior

. – Creo que sí, fijate la cotización de los bonos soberanos, el AL30 ya cotiza en U$S 48,50, falta cada vez menos para que llegue a los U$S 60,0 y allí el gobierno tendrá la posibilidad de ir en busca de una operación de crédito internacional contra entrega de garantía de títulos.

¿Qué pasaría si el gobierno consigue un crédito de U$S 25.000 millones?

. – Creo que estaríamos en las puertas de un cambio en el plan económico, con esa cantidad de dinero la tasa de interés dejaría de ser negativa contra la inflación como sucede hoy, en donde por el plazo fijo te pagan una tasa efectiva del 107,0% anual, y la probable tasa de inflación futura estaría en torno del 130,0% anual. Si el mercado va a tasa de interés positiva, cambiara la forma de financiarte en el país, porque los créditos en pesos estarán muy caros.

¿Qué pasará con el dólar?

. – Es probable que el dólar quede estancado, y la tasa de plazo fijo en dólares siga siendo muy baja, por ende, las financiaciones deberían ser en dólares.

¿A qué tasa colocas los dólares en Estados Unidos?

. – Al 5,1% anual en una letra del tesoro americano, sin embargo, en Argentina conseguís financiamiento en dólares por debajo de dicha tasa, ya sea mediante una caución bursátil o un pagare colocado en el mercado de capitales. Hay bancos que han armado financiaciones en dólares a tasas que van del 0% al 3% anual, son buenos momentos para aprovecharlas.

¿El dólar se puede escapar a la suba?

. – Si en el mundo apoyan a Argentina eso no sucederá.

¿Ingresarán dólares de privados al país?

. – Se está trabajando en el blanqueo, solo resta acuerdo en las cámaras para aprobarlo, será gratis para menos de U$S 100.000, y a una tasa del 5% si exteriorizas más de U$S 100.000 hasta el 31 de julio del año 2024, 10% hasta el 30 de setiembre, y 15% hasta el 30 de noviembre del año 2024.

¿Se viene el intercambio de información con Estados Unidos?

. – Está muy avanzado, no es un tema del cual me especialice, pero sería bueno consultar a un asesor tributario si tenes cuenta no declarada en Estados Unidos.

¿Se viene la cosecha de soja y maíz?

. – Las últimas lluvias van a traer algún problema, y una langosta está complicando al maíz tardío con pérdidas muy fuertes en el norte argentino. Sin embargo, te paso información de cosecha estimada y mercadería vendida con precio. Como podrás apreciar el hombre de campo no ve con buenos ojos ni el precio de la soja, ni el precio del dólar, solo hay vendido con precio el 1,6% de la cosecha esperada. En maíz solo hay vendido con precio el 8,3% de la cosecha esperada. En trigo con la cosecha ya levantada solo se ha vendido con precio el 43,0% de la cosecha. El productor no desea vender a estos precios porque no cubre los gastos en que incurrió en la campaña. El precio de la soja es de $ 255.000 la tonelada, en el caso del maíz $ 146.000 la tonelada, y en el caso del trigo $ 175.000 la tonelada.

Conclusiones

. – Si llegan U$S 15.000 millones a las arcas del Banco Central para fortalecer reservas los bonos argentinos soberanos en dólares, tendrán una evolución muy positiva.

. – Si no llegan los U$S 15.000 millones del exterior para fortalecer las arcas del Banco Central, los bonos en pesos ajustados por inflación seguirán a la suba y serán muy atractivos.

. – Las acciones no están mostrando resultados favorables, y el contexto internacional luce adverso, ya que se presume que Estados Unidos podría estar en las puertas de una toma de ganancias.

. – El dólar seguirá planchado porque la circulación monetaria sigue siendo baja, y no hay combustible para potenciar la suba de la moneda americana.

. – Los activos como inmuebles y rodados seguirán a la suba en dólares, más allá de una oferta puntual que deberían aprovechar, los precios seguirán a la suba en los meses siguientes.

.- El gobierno debería bajar transitoriamente las retenciones para darle una ayuda al productor y que liquide con un mejor precio su producción. Lo ideal sería sacar por ley una baja de retenciones, incentivar la liquidación por un tipo de cambio diferencial sería volver a las tropelías del pasado.