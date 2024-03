ROSGAN puso 25.000 animales de invernada a la venta

La demanda mostró firmeza en los lotes que tenían un poco más de plazo, vendiéndose la mayor parte a los 30 días pero cuando aparecían lotes de 30 y 60 días se pagaba un precio mayor, este año el financiamiento bancario no logró ofrecer tasas muy atractivas y no permitió darle un plus de precio que movilizara a la demanda.

Los precios promedios obtenidos en el remate fueron los siguientes:

CATEGORÍAS

Terneros:$2194.17

Terneros/as:$1942.05

Terneras:$1869.28

Novillitos:$1931.81

Novillos:$1663.12

Vaquillonas:$1624.14

Novillos y Vaquillonas:$1813.87

Vacas de invernada:$1176.21

