Villa Ocampo: Inauguración del espacio verde “Carmen Encina” del Barrio Juan Perón

Este jueves 7 de marzo, en el marco del Día internacional de la Mujer, se realizó la inauguración del espacio verde “Carmen Encina” en el B° Juan Perón de la ciudad de Villa Ocampo.

«Prevenir la violencia que sufrimos desde tiempos inmemoriales, hace que hoy más que nunca digamos presente a Carmen Encina, inaugurando este espacio renovado que lleva su nombre como símbolo de justicia ciudadana», expresó la secretaria de Cultura, Maricel Corgniali.

Carmen sigue viva en cada Rincón de este espacio que es del barrio y es de todos los que vivimos en Villa Ocampo y para comenzar Daina Ramírez, encargada de las áreas de niñez y de género de la municipalidad de Villa Ocampo, dijo: «Antes que nada agradecerles a todos que se hayan tomado un tiempo de venir a compartir esta actividad conmemorativa que está dentro de una amplia agenda, que tiene como fin conmemorar el 8 de marzo el «Día internacional de la mujer» y esta agenda, la hemos organizado junto a instituciones, organizaciones civiles, vecinas de la localidad y también con distintas áreas de la municipalidad y tiene como objetivo visibilizar el rol de las mujeres, celebrar nuestros logros y de reflexionar sobre los avances que hemos tenido y que nos han tenido como protagonistas».



Y agregó: «En el marco del mes de la mujer y al conmemorarse 26 años del crimen de Carmen Encina cometido cuando todavía la agravante de la violencia de género no se había incorporado en el código penal, nos movilizó y nos sigue movilizando como sociedad y hoy podemos decir que el de Carmen ha sido un emblemático caso de femicidio en Villa Ocampo y hoy es una fecha que está guardada en la memoria colectiva de toda una comunidad».

«Quiero agradecer especialmente al intendente y a su equipo de trabajo; obras y servicios públicos porque cuando fuimos a plantearles esta idea, esta propuesta con un grupo de mujeres, de poder instalar en este lugar donde estaba la placa de Carmen, donde ella recidió aquí en este barrio, fuimos a pedirle unas mesitas unos banquitos y ellos han sabido resignificar este espacio e hicieron toda esta obra que hoy queremos que sea un lugar de encuentro, de intercambio, de esparcimiento y también para mantener vivo el recuerdo de Carmen y en el nombre de ella también a otras víctimas de violencia; también agradecerle la presencia a la hermana de Carmen, agradecerle por su fortaleza, su resiliencia e instarlos de este barrio Juan perón que sepan aprovechar este espacio y lo disfruten y lo sepan cuidar».

No es el único caso que ha conmocionado a Villa Ocampo y que todavía duele. También hay otras mujeres que no debemos olvidar:

– Gladys Graciela Maidana, asesinada por su exmarido en el año 1999, tenía 34 años y siete hijos, un caso de femicidio hace 25 años atrás cuando aún no existía esta carátula en la justicia.

– Norma González, asesinada por su expareja, quien se dio a la fuga y luego se suicidó; Norma ya lo había denunciado por hostigamiento y amenazas y había logrado que la justicia le otorgara una prohibición de acercamiento. Norma tenía 42 años y siete hijos.

Seguidamente, el intendente de la municipalidad, Cristian Marega dijo unas palabras: » La verdad que es una alegría poder compartir este momento con cada uno de ustedes, siendo un momento que nos trae nostalgia, que nos remota una realidad de hace más de 26 años, donde hay que agradecer a quienes lucharon, a quienes estuvieron al frente, a quienes hasta hoy siguen pidiendo justicia y un lugar que apunta concretamente a eso, es un lugar de encuentro, un lugar que apunta a la memoria que deben tener las sociedades, para conocer las cosas buenas, pero también para saber las cosas que nos hacen mal y decir nunca más».

Y agregó: «Yo simplemente quiero agradecerles a cada uno de ustedes, a muchas personas que lucharon por esta causa, a todas las personas del Barrio, porque este lugar es de ustedes, es para que se apropien, es para que lo cuiden y es para que lo hagan suyo y también un agradecimiento a los concejales, al Consejo Deliberante que anoche le han impuesto el nombre que llevará hasta plazoleta que es «Carmen Encina», en memoria a una vecina de este barrio, una vecina que siempre quedará en nuestra memoria».