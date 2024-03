«Pacto de Mayo»: Los 10 Ejes de la propuesta de Milei

El presidente Javier Milei anunció que convocará el 25 de mayo en la provincia de Córdoba a un «pacto social» con gobernadores y expresidentes.

Los 10 puntos:

– La inviolabilidad de la propiedad privada.

– Equilibrio fiscal «innegociable».

– Reducción del gasto publico al torno del 25% del PBI.

– Reforma tributaria.

– Rediscutir la coparticipación.

– Explotación de recursos naturales.

– Una reforma laboral «que promueva el trabajo formal».

– Reforma previsional.

– Una reforma política «que modifique el sistema actual y vuelva a alinear los intereses de los representantes y los representados».

– Apertura al comercio internacional «de manera que la Argentina vuelva a ser una protagonista del mercado global».

La invitación

«Hay otro camino posible, un camino de acuerdo y no de conflicto. Acuerdo si. No hay consenso contra el cambio. Debo ser honesto en decirles que no tengo demasiadas esperanzas de que tomen este camino, la corrupcion, la mezquindad y el egoismo están demasiado extendidos».

«Si bien no tengo demasiadas esperanzas, tampoco las he perdido. Es más, quiero que me demuestren que estoy equivocado, quiero desafiarlos a que demuestren que la política puede ser más que lo que es, que podemos aspirar a ser mejores, que demuestren que, a pesar de nuestras diferencias, podemos anteponer los intereses de la nación a los miserables intereses electorales. Por esta razón y con el deseo de estar equivocado en mi desconfianza hacia muchos de ustedes, es que quiero aprovechar esta ocasión para extenderles una invitación».

«Quiero convocar tanto a gobernadores como expresidentes y líderes de los principales partidos políticos a que depongamos nuestros intereses personales y nos encontremos el próximo 25 de mayo en la provincia de Córdoba para la firma de un nuevo contrato social llamado Pacto de Mayo, un contrato social que establezca los 10 principios del nuevo orden económico argentino».