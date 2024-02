Liga de Vóley Argentina: Tres ocampenses entre los 8 equipos clasificados

La Temporada 23/24 de la LVA tuvo su cierre de la Fase Regular con la disputa del Tour 7 en el CEDEM N° 2 DE Caseros y así quedaron definidos los 8 equipos clasificados a Cuartos de Final.

Dentro de esos equipos hay 3 Ocampenses integrando Plantel, ellos son:

– Tomas Steeman, UPCN de San Juan (Jugador, Posicion Armador)

– Federico Trucco, River Plate (Jugador, Posicion Libero)

– Francisco Gebala, Policial de Formosa (Asistente Técnico, Estadístico)

CUARTOS DE FINAL

Los duelos de cuartos de final serán en la ciudad de Zárate en el estadio “Zárate D.A.M. Stadium” con capacidad para 2500 personas.

El primer duelo será el Jueves 7 de Marzo, el segundo el domingo 10 y en el caso que haya tercer partido se jugará el lunes 11.

Los cruces de cuartos de final serán:

– (1) Ciudad Vóley vs Boca Juniors (8)

– (2) UPCN vs San Lorenzo (7)

– (3) Policial vs Defensores de Banfield (6)

– (4) Monteros Vóley vs River Plate (5)

FELICITACIONES Y ÉXITOS A ESTOS 3 JÓVENES OCAMPENSES POR DEJAR BIEN REPRESENTADO A VILLA OCAMPO A NIVEL NACIONAL!!

gentileza estilodeportiv