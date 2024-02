Pullaro: «Con Valdés hablamos del proyecto que tenemos en Villa Ocampo»

Fuerte apoyo del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro con respecto al proyecto de comunicar Villa Ocampo con Bella Vista, a través de Puerto Ocampo.

Maximiliano Pullaro habló luego de haber recibido el aval francés para un crédito de 65 millones de Euros, y el respaldo explícito del ministro de Relaciones Exteriores galo, Stéphane Sejourné, a sus políticas de Estado y de armados en la diversidad partidaria.

– ¿Le molestó que Valdés estuviera a solas ayer con Milei en Corrientes?

– En lo más mínimo. Hoy charlé casi una hora con el gobernador Valdés a primera hora, casi una hora. Me contó el encuentro… Hablamos mucho de la Argentina que viene, de lo que tenemos que hacer.

– ¿En qué términos hablaron?

– Muy buenos. Soy muy amigo del gobernador Valdés y tenemos proyectos en común…

– Valdés recibió mil millones de pesos de ATN y Santa Fe nada.

– Está bien… los recibió no por lo que dicen de los carnavales, para la televisación, sino por lo que fue el feroz temporal que padeció. Nosotros también hicimos el pedido… eso a mí no me va a poner en un encono con un gobernador. Al contrario, tenemos que hacernos fuertes desde el interior. Con Valdés hablamos del proyecto que tenemos en Villa Ocampo, del desarrollo que estamos haciendo de infraestructura para poder llegar a los puertos y que ellos también tienen que terminar para poder usar las barcazas que complementan a los camiones y tener un tránsito permanente con la provincia de Corrientes.