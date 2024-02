1904 – 22 de febrero – 2024: Día de la Antártida Argentina

Este 22 de febrero de 2024 es el «Día de la Antártida Argentina» y se cumplen 120 años de permanencia argentina ininterrumpida en la Antártida; porque ese día del año 1904, flameó por primera vez la Bandera Argentina en nuestra patria blanca, precisamente en la isla Laurie del grupo de Islas Orcadas, donde actualmente funciona la Base Orcadas.

Por Ley de la Nación Nº 20.827/74 publicada en Boletín Oficial 23.043, se instituyó como Día de la Antártida Argentina el 22 de febrero de cada año, determinando esa ley, que ese día se izará al tope la bandera nacional en los edificios públicos de la Nación y se realizarán actos alusivos a nuestros irrenunciables derechos de soberanía sobre la Antártida Argentina en todos los establecimientos educacionales; esperamos ver ese día flamear nuestra bandera, porque desde hace años esto ocurre en muy pocas dependencias oficiales y para el pueblo en general, pueden utilizar las mismas que hicieron flamear para el mundial de futbol.

Recuerden que «No se defiende lo que no se ama y no se ama lo que no se conoce». A la Antártida Argentina hay que conocerla, para amarla y defenderla, porque es un pedazo más de nuestra patria.