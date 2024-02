Florencia: Pedido de informe a la Coliapo por la situación de emergencia

Este martes, mediante las redes sociales, la Coliapo comunicó que están en estado de emergencia; ante esta situación la Municipalidad realizó un pedido de informe.

La falta de agua potable en muchos barrios, es una problemática que aqueja a muchos barrios, la situación se agravó al punto tal que se comunicó el estado de emergencia.

Cabe mencionar que el gobierno de Omar Perotti mediante gestiones del intendente Rubén Carlos Quain, había logrado un desembolso de recursos para algunas obras, y ante la situación que se vive el gobierno local insistió en que seguirá apoyando a la Cooperativa en todo lo que esté a su alcance.

En este sentido, se sigue trasladando agua a los barrios donde no hay presión por lo que se ve mermado y en algunos días suspendido el riego de calles de calzada natural.

Entre otras actividades, los trabajos que se han realizado por calle Moreno y Obligado fueron concretados por la Coliapo y la reparación de la calzada fue concretada por la Municipalidad, una de las tantas muestras de compromiso que tiene el gobierno local.

Declaración de estado de emergencia

En la declaración solicitan racionalizar al máximo el consumo de agua (no lavar autos, no regar plantas y no llenar las piletas.

Se pide no utilizar bombas para extraer agua directamente de la red.

Finalmente, el comunicado dice, que más vecinos podrían quedarse sin agua en los próximos días.