Información para periodistas desinformados

Se ha observado, con motivos del viaje a la Antártida Argentina del señor Presidente de la Nación y Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, Licenciado Javier Milei, que se han publicado y dicho en la prensa varios errores de información, en parte justificado, debido a que los argentinos estamos educados muy poco o nada, sobre la temática antártica.

Por Dr. Juan Carlos LUJAN – Suboficial Mayor FAA (R) VGM-EDB

Presidente – Fundación Marambio

Algunos de los errores de información que tuvimos conocimiento y que nos comentaron nuestros suscriptos, fueron los siguientes:

Dijeron que el presidente de la nación, visito dos bases militares en la Antártida y se aclara que las bases no son militares. Las mismas están conducidas por militares que no portan armas, debido a que no cumplen misiones militares, sino que, por su capacidad de adiestramiento, aptitud física y psíquica, prestan apoyo logístico y operativo a las actividades científicas, lo más importante en ese continente, el que se caracteriza por su condición climática hostil; además construyen y realizan mantenimientos de los edificios y equipamiento de las bases.

Manifestaron que el señor presidente «regreso al país» y se le recuerda que el mismo no salió del país, porque visito la Antártida Argentina.

Otra noticia decía sobre su presencia en la Escuela Provincial Nº 38 «General Belgrano» y no es correcto, ya que la escuela lleva el nombre «Presidente Raúl Ricardo Alfonsín».

Un periodista publicó que en la Base Esperanza le obsequiaron al señor presidente, una maqueta de un trineo traccionado con perros, «igual a las que se están utilizando en la base», pero cabe destacar que hace varios años se han retirado todos los perros que estaban en el continente antártico.

Esta es una crítica constructiva, debido a que lo nobles propósitos de esta Fundación es, promover la difusión y toma de conciencia con respecto a la importancia de la presencia de nuestro país sobre el territorio Antártico y además reconocer el quehacer de los Antárticos.