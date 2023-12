Las Toscas: Sin evacuados gracias al accionar del personal municipal

En varias localidades del norte de nuestra provincia, se vivió un fenómeno climático inusual con la caída de fuertes lluvias en un corto periodo de tiempo. En Las Toscas, el pluviómetro del Territorio Productivo registró alrededor 250 milímetros hasta las 13 hs. de este mismo día jueves 14 de diciembre.

«El rápido accionar del personal municipal, sumado al fuerte trabajo que se viene realizando desde esta gestión de gobierno, con la frecuente desobstrucción de desagües, realización de cuneteos, desmalezados, mantenimiento de calles, entre otros, hizo que, frente a este imprevisto fenómeno, no hayamos tenido problemas graves ni anegamientos en nuestra localidad», expresaron desde el municipio tosquense.

«Si bien es cierto que los desagües frente a tanta cantidad de agua en tan poco tiempo se saturan, es necesario que tengamos en cuenta la importancia de no tirar basura a la vía pública, de embolsar los restos de pasto para que puedan ser retirados, de no dejar escombros en las cunetas, etc., para lograr un rápido escurrido del agua frente a estos episodios: Es fundamental la colaboración de todos», acotaron.

«Destacamos el compromiso y la rapidez con la que actuó el personal de la secretaria en los lugares donde se presentaron algunos problemas, lo que concluyó en no tener que realizar evacuaciones de personas ni sufrir grandes perdidas materiales», concluyeron.