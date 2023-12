Villa Ocampo: Emergencia hídrica

Se llevó a cabo la reunión de la Junta Local de Protección Civil convocada por el intendente Cristian Marega, donde cada funcionario del gabinete municipal informó el estado de situación, provocado por las precipitaciones que ya están próximas a los 250 mm.

El intendente, Cristian Marega informó que se están evacuando las primeras 5 familias, disponiéndose el Complejo Arno y el Centro Integrador Comunitario (CIC) como centros de evacuados.

Que además se registra ingreso de agua en el interior de viviendas de todos los barrios de la ciudad; inclusive en lugares donde nunca antes había ocurrido este fenómeno.

Que hay cortes en el servicio eléctrico y servicio telefónico en distintos barrios y zona rural.

También, se comprobó el rebalse de la red cloacal en algunos sectores, situación que se normalizaría una hora después de que paren las abundantes precipitaciones y las bombas del sistema puedan recuperar su ritmo de extracción normal.

Por otra parte, ya fueron notificadas de la situación autoridades del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincial y Protección Civil con el fin de que dispongan asistencia inmediata a los requerimientos que surjan.

Se solicita a la comunidad que no circule mientras exista abundante agua en las calles; y no salir de sus hogares si no fuera de suma necesidad, ante el peligro de cables, postes o árboles caídos.



El intendente Cristian Marega declarará el estado de EMERGENCIA HÍDRICA de la ciudad, que será informado en un próximamente.