Villa Guillermina: En plena fiesta una niña de 4 años habría sido abusada

En la madrugada del sábado 9 de diciembre, alrededor de las 03 horas en la fiesta organizada por la comuna, para celebrar la inauguración de varias obras, se perdió una niñita de 4 años.

La niña estaba con su familia viendo el espectáculo dado, cuando se dan cuenta que la misma ya no estaba con ellos. Al pasar los minutos y no aparecer, se pidió la interrupción del evento, cosa que no sucedió.

Ante la desesperación de la madre por el tiempo que ya habia pasado y no tener la colaboración adecuada ante este hecho y recién pasada una hora, apareció la nena acompañada de un mayor que decía haberla encontrado.

La casualidad es que ésta persona tenia antecedentes de egresión sexual contra menores.

De acuerdo a lo solicitado a la policía local, se está en secreto de sumario, por lo tanto, no hay más información al respecto.