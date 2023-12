¿Llegan U$S 23.000 millones?

Circula un estudio donde se habla de un cambio radical para nuestra economía, con proa a la dolarización y un tipo de cambio en $ 1.000.

Por Salvador Di Stefano

En el día de ayer llego a mis manos un informe de Bull Market empresa que tiene generalmente buena información de lo que sucede en el gobierno por razones obvias. Si este informe es cierto, diríamos que la dolarización está muy cerca en la República Argentina.

El gobierno entrante obtendría unos U$S 15.000 millones de fondos saudíes, U$S 3.000 millones del FMI y U$S 5.000 millones de los exportadores, esto daría una suma de U$S 23.000 millones.

El problema de las leliq se resolvería con la colocación de un bono a los bancos, pero previamente se devaluaría el peso para licuar parte de este problema. El stock de leliq y pases sumaría unos $ 25 billones, el gobierno entrante espera un tipo de cambio en torno de $ 650 para el mes de diciembre, y buscaría una suba a $ 1.000 para febrero, de esta forma le daría valor a los U$S 23.000 millones que conseguiría en los mercados mundiales, ya que dicha suma y con un tipo de cambio en $ 1.000 licuaría y resolverá muchos problemas en nuestra economía, a punto tal que nos dejaría en las puertas de una neo convertibilidad o dolarización de la economía. Para febrero el gobierno estudiaría enviar un proyecto de ley de cambio en el régimen monetario y cambiario.

El informe especula que el actual ministro Luis Caputo podría ser el Remes Lenicov de Javier Milei, y el ministro entrante es el que encontraría el camino despejado para el cambio de régimen monetario y cambiario (¿sería Federico Sturzenegger?).

También se especula con un blanqueo que permita el ingreso de dólares, se especial con un stock de dólares en negro que rondaría los U$S 56.500 millones. El stock de dólares totales de los argentinos rondaría los U$S 243.300 millones, de los cuales U$S 171.607 estarían en Argentina y U$S 71.696 millones en el exterior.

El informe se explaya sobre los beneficios que podría tener este plan para Argentina, ya que paralelamente a este ingreso de dinero, reconfiguración del plan monetario y cambiario, eliminación del stock de pasivos remunerados, lograr equilibrio fiscal, realizar un blanqueo y posicionarnos en marzo del año 2024 en un nuevo formato de política económica, los beneficios deberían pasar por una fuerte baja del riesgo país, una caída en la tasa de interés en dólares y consecuentemente mejores expectativas para las empresas argentinas que cotizan en Argentina y en el exterior.

Hasta aquí lo que dice el informe y las perspectivas de lo que circula en el mercado bajo el logo de Bull Market.

Desde nuestro punto de vista, este camino rápido a la dolarización de la economía no está contemplando a la producción, ya que pasaríamos a una gran rigidez monetaria y cambiaria, sin hablar una sola palabra de la gran presión tributaria que tienen las empresas argentinas. En igual período de tiempo no se habla de cómo se van a amalgamar los ingresos de los ciudadanos. En argentina tienen ingresos 28 millones de personas, de las cuales 11 millones están en negro, 7,4 millones son empleados formales del sector privado, 3,7 millones son empleados públicos y 5,9 son jubilados. Esto sobre un total de 42,6 millones de habitantes.

Si los ingresos de los 28 millones de habitantes no mejoran, los mostradores se quedarán vacíos de consumidores, y esto potenciara la crisis de las empresas que se vinculan con el mercado interno. Sin embargo, una devaluación a $ 1.000 podría ser una gran oportunidad para las empresas ligadas a la exportación. Hay que recordar que el consumo representa el 89% del PBI, y las exportaciones solo el 20%. La inversión por ahora representa el 21% del PBI y no alcanza a generar un crecimiento sustentable.

Conclusiones

. – El ingreso de U$S 23.000 millones sería una noticia excepcional para argentina, a mi juicio si solo se aplica para eliminar las leliq es un grave error, ya que sería necesario disponer de una parte de estos dólares para restablecer el comercio de Argentina con el mundo y de esta forma potenciar a futuro las exportaciones. Tal vez esto está contemplado en el informe y tenemos una versión parcial.

. – Eliminar las leliq y reducir a cero el resultado fiscal implicaría cumplir con el plan del presidente electo, ya que reduciría el déficit en 15% del PBI, 10% por el lado de los intereses que se pagaban de las leliq y 5% del déficit de tesorería. Esto sería algo inédito para la economía de nuestro país, que debería generar un impacto internacional nunca visto.

. – A priori no se contempla una reducción de la carga tributaria sobre las empresas, el plan tendría un gran impacto positivo ya que subirían el precio de los bonos estimándose una paridad cerca al 50% o más, y una gran suba de las acciones cotizantes en el mercado.

. – Los bancos tendrían que reconfigurar su plan de negocios, ya que en una primera instancia se verían con menos ingresos por los intereses que cobraban de las imposiciones en el Banco Central, a futuro deberán buscar negocios en el mercado. Por otro lado, desconocemos si luego de este plan o paralelamente no se trabaja en una reestructuración el sistema financiero, con el objetivo de instaurar una banca Simon de encajes 100%, y eliminación del Banco Central.

. – El capítulo tres del libro de Jaime Duran Barba y Santiago Nieto llamado “La Nueva sociedad” habla de la agonía de la utopía, toma el concepto de Miguel Unamuno cuando escribió la agonía del cristianismo, uso la palabra agonía no para referirse al momento que precede a la muerte, sino como crisis radical que anticipa un renacimiento impredecible. En el texto los autores lo toman desde el mismo lugar, todo parece morir, pero renace en una sociedad futura, que tendrá maneras que no podemos predecir. El plan económico que se estaría gestando me lleva a inferir lo mismo, vamos a un cambio radical, que hará renacer una nueva económica, que no podemos predecir.