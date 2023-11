Salvador Di Stefano: «El triunfo de Milei y las gangas»

Las declaraciones de Javier Milei fueron precisas, trabajara pará llevar adelante un Estado pequeño, respetando la propiedad privada y el libre comercio. Va a honrar la deuda soberana, una gran noticia para los bonos hard dólar, esto implica probables subas para los AL30 y toda la familia de bonos soberanos.

Por Salvador Di Stefano

En declaraciones radiales hablo de que debería trabajar para desarmar las leliq, y hasta tanto no resuelva este problema la hiperinflación lo seguía persiguiendo. Va a vender todos los activos del Estado que puedan estar en el sector privado, privatizando empresas públicas, e YPF (no ahora, más adelante cuando tenga un mayor valor). Esto fue música para los oídos del mercado.

Las acciones argentinas en el exterior aumentaron fuertemente, YPF subió 40%, antes de la rueda valía U$S 4.200 millones, al final de la rueda U$S 5.900 millones, en apenas una rueda le agrego valor por U$S 1.700 millones. Eso se llama credibilidad.

Argentina no tenía una rueda de suba de esta magnitud en el exterior desde hace muchos años, y asoma en el horizonte la posibilidad de que a este ritmo el país vuelva a recuperar el crédito internacional, algo que no ocurre desde el año 2018.

Alberto Fernández durante todo su mandato no consiguió financiamiento genuino, ni siquiera cuando reestructuro la deuda pública. Macri perdió el financiamiento internacional en el primer trimestre del año 2018, si Javier Milei consigue financiamiento logrará que el país acceda a un crédito privado después de 6 años. Esto implica un cambio de tendencia, pero no la resolución de todos los problemas del país.

Los accionistas de empresas argentinas por una noche se fueron a dormir felices, no habían ganado dinero, pero han recuperado mucho de lo que han perdido en años de desasosiego. Antes de las elecciones PASO YPF cotizaba en torno de los U$S 16,00, cayó hasta U$S 10 antes del balotaje, y ayer cerro en U$S 15, si en el mediano plazo pasa los U$S 16 con la cotización del petróleo a la baja, esto implicara que el riesgo país está bajando.

El día martes abre el mercado local, los bonos AL30 cotizaron en U$S 26,60 el día viernes, podrían tener una gran suba, si llegan a cotizar en torno de U$S 40 en el mediano plazo Argentina podría acceder a una operación de crédito internacional con garantía de estos títulos. Algo nada despreciable para un país que tiene un Banco Central con reservas netas negativas.

En la transición el gobierno de Alberto Fernández ordeno que los exportadores no podrán realizar depósitos en los bancos actualizados por el dólar mayorista, algo que si podrán seguir realizando los importadores. La exportación dio por finalizado el programa dólar Fernet que era liquidar el 30% al Contado con liquidación y 70% al dólar mayorista, el gobierno le ofreció el dólar medio y medio, como la bebida uruguaya Medio y Medio, que debe su nombre a la mezcla de un vino espumoso dulce con otro vino blanco seco, los exportadores podrán liquidar el 50% de sus ventas al dólar contado con liquidación y 50% al dólar mayorista. Con esto el gobierno incentiva exportaciones, le deja a Milei como regalito poca mercadería, y un dólar contado con liquidación sobrevaluado.

Conclusiones

. – Si tenes acciones, bonos u obligaciones negociables argentinas, tenes que estar feliz, el mercado subió y cambio el humor.

. – Los instrumentos en pesos lograran una buena performance, en el día de hoy hay una licitación de letras y bonos en el mercado por 1,3 billones, creemos que se renovará sin problemas.

. – Argentina tiene vencimientos por U$S 11.000 millones en el año 2024, y todo haría presumir que el gobierno podrá renovarlos sin problemas.

. – El próximo gobierno abonara los intereses de los bonos soberanos en dólares, el AL30 pone rumbo a los U$S 40 pro lamina, es un precio ambicioso, pero puede llegar si Milei reabre los mercados internacionales de crédito.

. – El dólar exportación se ubicaría en torno de $ 610, es un buen momento para liquidar, la brecha con los dólares alternativos será muy baja. Si el dólar MEP cotizara mañana a $ 880, la brecha con el dólar exportador sería del 44%, el que no arbitra se pierde el mejor negocio de los últimos años, nunca vimos una brecha tan baja, ni la veremos en el futuro inmediato. Atención los que tengan trigo, maíz y soja, a liquidar y comprar dólar MEP.

. – Comprar dólares hasta el 10 de diciembre será un gran negocio, el gobierno que viene tendrá que realinear los precios relativos, y el dólar buscará otro precio de equilibrio, lo que tenemos en el mercado es una verdadera ganga.