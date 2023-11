Villa Ocampo: Accidente de tránsito

El parte de prensa de la Unidad Regional Novena informa que con fecha 23-11-2023, siendo las 14:10 horas, personal de la Comisaria IV UR IX, tomó intervención en accidente de tránsito ocurrido en calle Estanislao Lopez y Mario Galibert de esta ciudad.

Por causas que se tratan de establecer entraron en colisión automóvil ESCO SPORT, color gris, conducido por ciudadano de 64 años, domiciliado en calle Juan Ortiz Bª Foprovi de esa, quien transitaba por calle Estanislao Lopez en sentido Este-Oeste y motocicleta BLITZ 110 CC, MOTOMEL, color gris con la palabra BLIZ en celeste, conducida por menor de 15 años de edad, domiciliado en calle 25 de Mayo de esa, quien circulaba por calle Estanislao Lopez en sentido Este-Oeste.

Cuando esquiva un bache, no visualiza el guiño del vehículo, no pudiendo frenar debido a que no tenía freno trasero la motocicleta en mención, no llevaba casco e impacta al auto en la parte baja de la puerta izquierda de atrás.

Como consecuencia, cae a la cinta asfáltica y luego se hizo presente ambulancia del SIES 107, quienes proceden al traslado el menor hacia el hospital local para su atención.

Se dio conocimiento al fiscal en turno.