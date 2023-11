«Fin de una política cambiaria»

El martes nace una nueva política económica, tendremos el comienzo de una serie de reformas que nos llevarán a buen puerto, el mundo acompaña.

Por Salvador Di Stefano

El gobierno comenzó el aumento del dólar mayorista a un ritmo del 3,0% diario, y el viernes caduca el dólar Fernet que permitía tomar como dólar exportar un 70% del dólar mayorista y 30% del dólar contado con liquidación. Por otro lado, la tasa de interés en el 133% anual podría estar quedando corta frente a una inflación que a futuro podría ser más elevada.

El día martes el mercado abrirá sus puertas con un nuevo presidente, y seguramente la política cambiaria y monetaria se va a adecuar al resulta electoral. Tendremos una política que pondrá rumbo hacia una dolarización, o seguiremos con una economía pesificada. En cualquier caso, los agentes económicos comenzaran a votar en el mercado, no se podrá contener más el dólar blue, y asistiremos a un nuevo set de precios en la economía.

En las últimas horas tuvimos una serie de buenas noticias para la economía argentina. La inflación cede en Estados Unidos y esto podría dar lugar a que la Reserva Federal deje de aumentar las tasas de interés. Esto debería dejar como saldo un dólar más débil a niveles mundial que favorecería a las materias primas.

La reunión de los presidentes de China y Estados Unidos no parece tener un resultado altamente positivo, pero es un paso adelante respecto del lugar donde estábamos. El yuan llegó a 7,30 por dólar y si desde allí inicia una revaluación y cotiza a 7,0 en un breve periodo de tiempo, China habrá ganado poder de compra, lo que beneficia a nuestro sector.

Brasil sigue mostrando dificultades para sembrar la soja y el maíz, un exceso de agua en el sur y un faltante de lluvias en el norte llevarían a que las proyecciones de cosecha de soja y maíz para el año 2024 sean corregidas a la baja. Esto debería impulsar a la suba a ambos productos, que ya vienen con stock no muy holgados. Este es una muy buena noticia para Argentina. En trigo la merma de producción en Brasil es importante, y en Argentina las cantidades estarían entre 13,5 y 15,3 millones de toneladas, no es una gran cosecha, con lo cual los precios estarían picantes.

La bolsa americana estaría a un paso de un nuevo máximo, si ello ocurre tendremos fiesta a fin de año, y eso podría contagiar a las acciones argentinas que están en niveles extremadamente bajos. Lo mismo sucede con los bonos soberanos que valen menos de U$S 30. Argentina en todo el año 2024 tiene vencimientos de deuda por U$S 11.000 millones, no es una suma importante, pero Argentina no tiene crédito y para recuperar la confianza el próximo presidente debería realizar un duro ajuste fiscal. Veremos qué pinta.

Conclusiones

. – Poco se puede decir ante un evento electoral con dos ofertas muy distintas, y con gran paridad en las encuestas.

. – Gane quien gane, el martes habrá un plan de reformas, y eso es lo importante.

. – El escenario internacional es muy bueno para Argentina, en el último año la tasa en Estados Unidos no paro de subir, pasando de 0 a 5,5% anual, ahora se produce una pausa, la inflación tuvo una baja importante en el mundo, y si el dólar a nivel mundial se devalúa es el momento de las materias primas.

. – Argentina tiene por delante un buen pronóstico de lluvias, la ventana de siembra de soja y maíz sigue abierta, podríamos tener una cosecha digna, y si los precios acompañan, habrá un buen ingreso de dólares en el año 2024.

. – Estamos en el final de una política cambiaria y monetaria defensiva, para pasar a una economía con reformas gane quien gane, por supuesto que la intensidad de las reformas la definirá el voto de los ciudadanos. El martes nace otro mercado, y seguramente será más claro y transparente para los inversores.