El mercado espera un tipo de cambio alto

La media del mercado ve un año 2024 con alta inflación, y tipo de cambio súper alto. Vamos a un escenario de superávit gemelos.

Por Salvador Di Stefano

¿Cómo viene la proyección del dólar?

. – Muy simple, a fin de año el dólar oficial, mayorista o como quieras llamarlo estaría entre $ 526 y $ 520 según el Relevamiento de Expectativa de Mercado del Banco Central República Argentina (BCRA), esto implicaría una devaluación anual en torno del 197,2% para el primer valor y 193,8% para el segundo valor, con una inflación que se ubicaría en el 185,0%.

Una devaluación de este tipo en el último mes del año es peligrosa

. – Por supuesto que sí, especialmente porque impacta en la base imponible del pago de impuesto a las ganancias. Esto puede sentar bases imponibles muy altas.

¿Estás seguro que se proyecta un dólar de $ 526 para fin de año?

. – No es tan así, eso es solo un pronóstico de las 38 consultoras que dan sus pronósticos al Banco Central, el precio del dólar podría ser más alto, por ejemplo, en el mercado de dólar futuro la posición diciembre del año 2023 cotiza en $ 679, con lo cual la suba podría ser más elevada.

¿Qué se recomienda realizar?

. – Planificación fiscal, si el dólar termina el año en $ 679, habría aumentado en el año 283,4%, contra una inflación esperada en torno del 185%, esto dejaría como resultado un próximo pago de ganancias muy altos. Cuidado con aquellos que realizaron stock de productos que tengan cotización en el mercado.

¿Los que no hayan realizado planificación fiscal pagarán mucho de ganancias?

. – Correcto, pero no debe soslayarse que en los primeros 5 meses del año 2024 tendremos una alta inflación, que podría licuar el impuesto a pagar. Según nuestras proyecciones la inflación de los primeros 5 meses del año 2024 podría ubicarse en torno del 107%, por ende, buena parte del impuesto a pagar se licuaría.

¿Cómo ves el escenario a 12 meses vista?

. – Según el relevamiento de mercado del BCRA a 12 meses vista la inflación se ubicaría entre el 195,6% y 213,5%, esto abarcaría el periodo de 12 meses hasta octubre del año 2024. Esto implica que las medias de los pronosticadores de mercado esperan que el próximo presidente realice un duro ajuste en la economía durante el año 2024. Recesión a la vista, se espera una caída del PBI del 1,6%.

¿Qué pasaría con el dólar oficial o mayorista a 12 meses?

. – Según la media de mercado aumentaría en los próximos 12 meses entre un 244,3% y 255,7%, con lo cual estaríamos ante una suba del tipo de cambio que superaría a la inflación.

¿Vamos a un escenario de tipo de cambio alto con inflación elevada?

. – Daría la impresión que será difícil doblegar a la inflación en el año 2024. El próximo gobierno tendrá que trabajar en lograr lo antes que pueda superávit fiscal, y capitalizar al Banco Central.

¿El próximo gobierno debería tener superávit de balanza comercial?

. – Es lo que proyecta la media de las consultoras que informan en el BCRA, las exportaciones esperadas para el año 2024 rondarían los U$S 83.214 millones, mientras que las importaciones U$S 73.310 millones, lo que dejaría como resultado un superávit de balanza comercial de U$S 9.904 millones.

Conclusiones

. – La media de las consultoras que informan en el Banco Central, ven un escenario de alta inflación de cara a los próximos 12 meses, y una devaluación del dólar mayorista que se ubicaría por encima de la inflación esperada.

. – En este escenario parecería que descuentan que el próximo gobierno trabajará en reducir a la mínima expresión el déficit fiscal, y buscarían un tipo de cambio alto para lograr superávit de balanza comercial.

. – Es probable que como tantas otras veces estos pronósticos queden a mitad de camino, y finalmente la tasa de devaluación e inflación sean mucho más elevadas que el pronóstico informado.

. – Argentina necesita revertir un déficit fiscal de U$S 18.000 millones, tomando los ingresos, gastos e intereses de la tesorería.

. – El Banco Central bien medido tiene un patrimonio negativo que rondaría los U$S 55.000 millones, producto de que en sus activos hay títulos valuados a valor nominal, y en el mercado valen menos de 30% de paridad.

. – Revertir el desequilibrio fiscal, y capitalizar el Banco Central luce una tarea titánica, no exenta de desvíos que produzcan una mayor tasa de inflación y devaluación.

. – La brecha cambiaria será difícil reducirla, ya que las necesidades de dólares para restablecer el equilibrio cambiario son muy elevadas, con lo cual creemos que para octubre del año 2024 deberemos convivir con una brecha en torno el 50%, este último no es un pronóstico de las consultoras, es una apreciación a título personal.

. – Las elecciones presidenciales del día domingo podrán clarificar el escenario de precios y tipo de cambio a un año vista, la nota busca reflejar el sentimiento de las principales consultoras de mercado, que están convencidas que la salida de la crisis es con superávit fiscal, capitalización del Banco Central, tipo de cambio elevado y superávit de balanza comercial.

. – Desde nuestro punto de vista, seguiremos en el año 2024 en una dinámica perversa de aumento de precios, seguidos de aumento de tipo de cambio que no ayuda a la inversión. Hasta tanto argentina no clarifique su rumbo económico, y logre volver a tener una balanza de pagos positiva, con ingreso de dólares del exterior que se conviertan en inversión para mejorar la productividad y competitividad de la argentina.

. – Al final del día, llegamos a la conclusión que todo pasa por la inversión que solo aparece en el escenario si hay más confianza. Ojalá nuestros líderes sean iluminados para que el país vuelva al sendero del crecimiento. No hay magia, el camino será largo y por mucho tiempo el dólar seguirá siendo resguardo de valor.

. – Desde mi punto de vista, somos muchos más agnósticos con la inflación a futuro, esperando una mayor devaluación del dólar oficial, y una brecha muy alta por bastante tiempo.