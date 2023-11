Salvador Di Stefano: «Política cambiaria errática, inflación a la vista»

La política cambiaria es desconcertante, el dólar mayorista se ubica en $ 350, sin embargo, es poco utilizado por los importadores, ya que las importaciones en los primeros 9 meses del año 2023 se ubicaron en un promedio mensual de U$S 6.462 millones, mientras que las deudas de importaciones rondan los U$S 36.939 millones, casi 6 veces las importaciones promedio mensuales.

Por Salvador Di Stefano

El dólar exportación es el conocido dólar Fernet, ya que 30% es dólar Contado Con Liquidación de $ 868, y 70% es el dólar mayorista de $ 350, esto da como resultado un dólar de $ 505 que es el que se utiliza para liquidar exportaciones.

El problema es que resulta imposible que un exportador pueda cubrirse de las operaciones a futuro, ya que existe un solo dólar futuro que es el mayorista, y no existe dólar futuro Contado Con Liquidación.

Indagando en el mercado nos encontramos que el 19 de octubre del año 2020 el Matbarofex había iniciado un expediente para la operatoria del dólar futuro Contado Con Liquidación, sería bueno que el gobierno tome esta iniciativa presentada 3 años atrás, para poder dar previsibilidad al mercado, y poder realizar coberturas en el mercado.

Creemos que sería muy bueno que el gobierno pueda explicitar la política cambiaria con un único dólar para importaciones y exportaciones, además, que se pueda operar en el mercado de futuro. Estas inspiraciones creativas de combinaciones de dólares para incentivar exportaciones, no hacen más que quitar previsibilidad futura al mercado.

El dólar exportador en $ 505 es muy nocivo para sectores de agregado de valor, como es el caso de la lechería, que paga por el maíz un precio de exportación, cuando termina elaborando un producto primario para el mercado interno, que tiene un valor muy bajo en relación a los insumos que necesita. Algo parecido sucede en el caso del engorde a corral, granjas de porcinos y aves.

Los dólares alternativos

El dólar alternativo tiene una brecha muy alta versus el dólar oficial, por ejemplo, el dólar MEP vale $ 844 y tiene una brecha del 141% versus el dólar mayorista de $ 350. Sin embargo, el dólar MEP tiene una brecha del 67% versus el dólar Fernet de $ 505. Daría la impresión que el único dólar vigente es el dólar de exportación de $ 505, por ende, desde este punto de vista el dólar está a un precio muy bajo.

Resulta preocupante como están creciendo los pasivos monetarios remunerados y los no remunerados del Banco Central. Los pasivos no remunerados están representados por la base monetaria que suma $ 7,5 billones y los remunerados a una tasa del 253% anual suman $ 21,1 billones, y representan 2,84 veces los pasivos no remunerados.

Las reservas al día 1 de noviembre suman U$S 21.876 millones, un nivel muy bajo que alienta a que en un futuro los dólares alternativos escalen a niveles superiores a los $ 1.000.

La devaluación y los precios

El dólar mayorista en los últimos 3 meses aumentó el 27,0%, mientras que los precios (estimando una inflación del 10% para octubre) crecieron el 39,5%.

El dólar Fernet versus el dólar al 31 de julio del año 2023 muestra una suba del 83,1%, y esto podría traer aparejado una suba de los precios en el mercado interno, o bien nula rentabilidad en sectores de agregado de valor.

Conclusiones

. – El gobierno devalúo el peso entre 31 de julio y 31 de octubre el 27%, mientras que el aumento de precios se habría ubicado en el 39,5%.

. – Si medimos el aumento del dólar exportador o Fernet versus el dólar mayorista al 31 de julio el aumento sería del 83,1%, con lo cual hay espacio para más subas de precios en el mes de noviembre.

. – Será muy difícil volver atrás con el dólar exportación, ya que tendríamos una baja competitividad para exportar, por ende, todo haría indicar que el dólar mayorista está pintado en el mercado, ya que no se utiliza para exportaciones, y la gran mayoría de las importaciones están demoradas, y sin liquidación a la vista.

. – En los últimos 3 meses las reservas brutas cayeron el 9,2%, mientras que los pasivos monetarios aumentaron el 22,8%, la combinación de ambos factores son los que empujaron fuertemente a la suba al dólar MEP que paso de $ 510 el 31 de julio a $ 853 el 31 de octubre, lo que implica una suba del 67,3%. El que aposto al dólar ganó.

. – El dólar que utiliza la exportación se ubica en $ 505 y hace 12 meses atrás el dólar que se utilizaba para la exportación cotizaba en $ 156,9, lo que implica una suba del 222,0%, versus una inflación que estimamos en un 146,5%.

. – Hay espacio para que en los meses siguientes la inflación se mantenga en niveles elevados, el dólar de exportación será difícil que pueda bajar, no tenemos instrumentos de cobertura y el dólar mayorista está pintado. Las importaciones seguirán restringidas, y no vemos un escenario de crecimiento económico.

. – Habrá que esperar el resultado de las elecciones, para saber que partitura monetaria y cambiaria usará el próximo presidente. Por las dudas quedarse en dólares parece una muy buena opción.