Política: María Eugenia Vidal en Villa Ocampo

Pasó por Villa Ocampo, la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quién se encuentra recorriendo el país, haciendo campaña por la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia bullrich con esperanzas de que gane las elecciones generales del próximo domingo 22 de octubre de 2023.

«A tan pocos días de la elección, mi mensaje es que hay una sola alternativa para sacar a la Argentina de este agujero tan oscuro en el que estamos, y esa alternativa es Patricia Bullrich y todo el equipo que la acompañamos en todo el país; en Santa Fe con Maxi Pullaro, nuestro gobernador electo, y con todo el equipo de intendentes de Juntos por el Cambio, porque para los cambios que hay que hacer, se requiere experiencia, liderazgo y el equipo que tiene Patricia», sostuvo la diputada nacional.

«Está claro que los que hoy gobiernan, que nos prometían el asado y un aumento de las jubilaciones, fracasaron. Fracasaron aun diciendo que venían a resolver los problemas que nosotros dejamos pendientes. Ni resolvieron los pendientes y volvimos atrás con lo que habíamos hecho», recriminó a continuación.

En cuanto a la postura que tomaron algunos argentinos, que piensan: «De última, que se pudra todo, pero pruebo con alguien distinto», Vidal dijo: «Entiendo el enojo, entiendo la angustia, entiendo la tristeza y entiendo el miedo. Ahora, cuando se te rompe algo en tu casa, no empezás con un martillo a romperlo todo, buscás una herramienta, y en esta elección, Patricia Bullrich es la herramienta. Miley es el martillo», comparó Vidal.

Y agregó: «Este cambio que todos queremos en la Argentina, no lo hace un presidente solo, no lo hace un gobernador, no lo hace un intendente, porque es tan duro lo que le ha pasado a la Argentina y venimos de tantos fracasos que, para poder tener éxito, necesitamos mucha gente empujando el carro al mismo tiempo».