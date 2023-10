La Liga Ocampense de Fútbol pone en conocimiento el día y la hora en que jugarán los cuartos de final de la Copa, edición 2023.

– Sábado 14: A las 16.30 horas – Cicles Florencia vs. Tiro Federal

– Sábado 14: A las 17.00 horas – Deportivo Itatí vs. Huracán

– Sábado 14: A las 17.00 horas – Deportivo Tacuarendí vs. Recreativo Villa Guillermina

– Sábado 14: A las 19.00 horas – Racing El Campesino vs. Ex Alumnos