Villa Ocampo: Deportistas ocampenses en lo alto del podio

El intendente Enrique Paduan saluda a los equipos ocampenses que participaron de la Copa Challenger de vóley 2023 que se llevó a cabo en esta ciudad.

«Felicita al equipo y cuerpo técnico de Bomberos Vóley Sub 16, en rama masculina que se consagraron campeones en su categoría», expresó.

«Además, reconocemos también el desempeño de los equipos locales que obtuvieron el segundo puesto en distintas categorías disputadas: en rama masculina Bomberos Vóley Sub 13; y en rama femenina Bomberos Vóley Sub 16 y Sub 13 y a Virgen Niña Vóley Sub 13, en rama masculina que obtuvo el 3º Puesto».

Y agregó: «Desde nuestra gestión de gobierno continuamos apostando al deporte, contribuyendo con los eventos deportivos con aportes municipales y brindando la logística necesaria».