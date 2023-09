Soja, dólares y $ 1.100 a fin de año

El gobierno incentivo a los exportadores a liquidar en el exterior, la soja podría subir en el mercado interno, el precio de los dólares alternativos a fin de año.

Por Salvador Di Stefano

El gobierno nacional necesita dólares, la expansión monetaria del mes de agosto fue enorme, y el plan platita promete más inyección de dinero en la calle. La base monetaria suma $ 8,1 billones y aumentó en un año el 92,8%, pero el problema son los pasivos remunerados que tiene el Banco Central, la sumatoria de las letras y pases se ubica en $ 19,2 billones y aumento en un año la friolera del 180%. La suma de base monetaria más pasivos remunerados suma $ 27,3 billones y aumenta el 147,0%.

Si la inflación en el mes de agosto se ubicaría en el 11,0%, la inflación acumulada del último año se ubicaría en el 120% anual, los pasivos monetarios te están marcando el rumbo de la inflación futura.

En el último año el dólar mayorista aumentó a un ritmo del 152,3% anual, a una velocidad mayor que los pasivos monetarios, y la inflación.

El plazo fijo rinde el 118,0% anual, pero su tasa efectiva se eleva al 208% anual.

Claramente observamos que cambio el patrón de comportamiento del Banco Central, hoy el dólar mayorista sube a mayor ritmo que la inflación pasada, pero esta por debajo de la tasa efectiva de los plazos fijos a un año. Cuidado, la tasa de plazo fijo mide lo que puede suceder en los próximos 12 meses, la inflación y el dólar mayorista esta midiendo lo que sucedió en los últimos 12 meses.

En el pasado reciente la tasa de interés estaba muy por debajo de la tasa de inflación, lo que hacía atractivo endeudarse, hoy sucede lo contrario. Estamos en una época de cambios, y ante cada cambio nos debemos adaptar rápidamente.

Los créditos que otorgan los bancos a una tasa nominal del 140% anual lucen baratos, pero no lo son, si esta tasa la convertimos en efectiva nos da el 275,9% anual. Esto hace que estos préstamos sean caros. Sin embargo, si descontamos un cheque en bolsa a un plazo de 270 días, lo hacemos a una tasa del 127,0% anual, por cada cheque de $ 10.000.000 millones, recibimos el 50%, pero por 9 meses no castigamos el flujo. Creemos que en los próximos 9 meses la inflación será muy superior a la tasa de descuento del cheque.

Mientras que hace unos meses atrás era conveniente tomar un financiamiento bancario pagadero en sistema francés o alemán, hoy solo conviene descontar un cheque avalado en el mercado de capitales. Cambia la forma de financiamiento, es como en el boliche bailable, si te cambian la música tenes que cambiar el paso.

Lo que viene

Para el futuro vemos muchas complicaciones, el Balance Cambiario del Banco Central nos refleja una pérdida de U$S 13.631 millones en los últimos 12 meses finalizado al mes de julio, a esto hay que sumarle que entre adelantos de exportaciones e importaciones impagas tenemos una suma de U$S 16.454 millones que adeuda el Banco Central a privados. Entre ambos conceptos suman U$S 30.085 millones.

El próximo gobierno deberá saldar la deuda con exportadores e importadores, y no tendrá de donde sacar U$S 16.454 millones, por ende, se vienen a futuro medidas más restrictivas sobre las importaciones, ya sea cierre de importaciones, o bien una gran devaluación del tipo de cambio que genere un umbral imposible de alcanzar por el valor que van a adquirir los productos importados en el mercado interno.

En los próximos 90 días, con tipo de cambio fijo en $ 350, plazo fijo por debajo de la expectativa de inflación y tasa de devaluación futura, bonos en pesos a tasa negativa, ya sean actualizados por inflación, por dólar mayorista o duales, todo nos indica que los caminos están orientados a una suba en el precio de los dólares alternativos.

El gobierno también juega

En este escenario el gobierno sale a buscar más dólares, le estaría proponiendo al sector exportador, que liquide las exportaciones de harina y aceite de soja en un 25% en el exterior a un tipo de cambio Contado con Liquidación a un precio de $ 770, y un 75% en el mercado interno a un dólar mayorista en $ 350.

La soja en el disponible del Matba Rofex cerró en U$S 402, esto implica $ 140.700 la tonelada. Si sale esta posibilidad de liquidar el 25% en el exterior, la soja podría trepar a un valor de $ 182.910 o bien U$S 522. Nos parece un poquito elevado, y siempre se toman algunos recaudos en el mercado, por lo tanto, creemos que no sería descabellado una soja en un piso de U$S 450 o $ 157.500 la tonelada.

La cantidad de soja sin precio ascendería a 12 millones de toneladas, si se liquida un tercio de este total, el gobierno estaría ingresando a las arcas del Banco Central unos U$S 1.500 millones (recordar que el 25% se liquida fuera del país), para que el programa sea un éxito sería necesario que se liquiden como mínimo 6 millones de toneladas, esto implicaría un ingreso de U$S 2.250 millones.

Si hay una liquidación importante, el gobierno incrementaría la recaudación de los derechos de exportación, con lo cual incrementaría los ingresos públicos, que serían vitales para financiar el plan platita y no generar una mayor expansión de misión monetaria.

Conclusiones

. – Estamos en un escenario de pocas reservas, se necesita urgente una inyección de dólares para poder atravesar los próximo 47 días antes de las elecciones presidenciales, y los 74 días hasta la segunda vuelta si la hubiera.

. – El próximo gobierno va a heredar pocas reservas, y una importante deuda con importadores y exportadores, hay que tener presente que hasta el mes de marzo del año 2024 no ingresan los dólares de la cosecha de granos, comenzando con el maíz de primera y luego con la soja. Es vital que sigan las lluvias para poder sembrar en las próximas semanas maíz de primera.

. – El Banco Central cambio el patrón de comportamiento, hoy el tipo de cambio mayorista aumenta a mayor ritmo que la tasa de inflación, pero por debajo de la tasa de interés de plazo fijo medida como tasa efectiva.

. – Es más conveniente tomar financiamiento vía descuento de cheques avalado en el mercado de capitales, que tomando un crédito bancario bajo el sistema francés o alemán. Las tasas se han incrementado notablemente.

. – En este contexto las medianas y grandes empresas (ligadas a la exportación en forma directa o indirecta) se están endeudando vía colocación de pagarés u obligaciones negociables que ajustan por dólar mayorista. Estos instrumentos se colocan a tasa negativa en el mercado.

. – Los inversores no encuentran atractivo en bonos soberanos en pesos ajustados por inflación, dólar mayorista o duales, ya que están todos rindiendo tasas negativas, por lo tanto, no descartamos que los dólares alternativos busquen una mayor brecha frente al dólar mayorista.

. – El dólar futuro diciembre cotiza a $ 746, y desde nuestro punto de vista los dólares alternativos a fin de año deberían ubicarse por encima de $ 1.100 con piso.