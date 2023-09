Villa Ocampo: Omar Perotti recorrió la obra del puente sobre el Paraná Miní

El gobernador de la provincia de Santa Fe, Omar Perotti, recorrió este viernes las obras del puente sobre el Arroyo Paraná Miní y accesos en Villa Ocampo. Con un presupuesto oficial de $ 3.900.000.000, la obra ya presenta un 60% de avance.

Al respecto, Perotti destacó “el avance que está teniendo el puente. Es una obra emblemática, va a ser uno de los puentes más largos de toda la provincia”, y señaló que “creemos profundamente en el desarrollo de esta zona, que va a tener un antes y un después con estas comunicaciones, va a tener más trabajo y más inversiones”.

“Seguramente los tiempos nos lleven a que no la inauguremos nosotros, pero hemos tomado la decisión de hacer este tipo de obras, que durante muchos años no se hicieron, porque son obras que no se terminan en un período, porque el norte necesita inversiones, para darles las herramientas a los habitantes de la zona que tienen talento y capacidad de trabajo para devolverlas con creces. La región tiene la perspectiva de empezar a destrabar sus posibilidades de crecimiento”, indicó el mandatario provincial.

Por último, Perotti resaltó que “estamos convencidos que para el bien de la provincia es clave invertir y desarrollar todo nuestro norte, y seguiremos haciendo todos nuestros esfuerzos para que esto siga así, porque para equilibrar la provincia es necesario mantener esta mirada”.

“Estamos entregando una provincia con un piso de infraestructura muy superior, para la calidad de vida de la gente, para todos los sectores productivos; estoy hablando de gas, acueductos, energía eléctrica, obras viales, y rutas transversales”, concluyó el gobernador Perotti.

DETALLES DE LA OBRA

El nuevo puente y sus correspondientes accesos sobre el Arroyo Paraná Miní, se encuentran localizados en la Ruta Provincial N° 32 – Tramo: RN N° 11 – Puerto Ocampo, ubicado en el departamento General Obligado de la provincia de Santa Fe.

El puente presenta una combinación entre hormigón pretensado (vigas longitudinales) y hormigón armado simple (tablero e infraestructura). La longitud del mismo es de 308 metros, conformada por 10 tramos iguales de 30,8 metros cada uno, con un ancho de calzada de 8,30 metros, y veredas peatonales a cada lado de 1,55 metros.