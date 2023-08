Argentina país dormitorio, hay U$S200.000 millones fuera del sistema

La Argentina se ha convertido en un país dormitorio, aquí se generan pesos, mutan por dólares, y estos salen del sistema. Si algún echo disruptivo revierte el ciclo la mejora de la actividad será muy importante, de lo contrario estamos condenados al fracaso.

Por Salvador Di Stefano

Balance cambiario

Según datos del balance cambiario del Banco Central por sectores, en los últimos 20 años el sector del campo le aporto al país U$S 611.422 millones, teniendo en cuenta que el PBI es de U$S 463.800 millones, el campo aportó el equivalente a 1,32 PBI al país.

Le siguen en jerarquía aportando dólares el sector de la minería que aportó U$S 59.504 millones y la construcción con U$S 1.315 millones.

Hay 4 sectores que en los últimos 20 años mostraron un déficit similar a un PBI, nos referimos a Industria con un déficit de U$S 299.560 millones, Comercio U$S 71.643 millones, Servicios U$S 55.028 millones y Energía U$S 44.315 millones, entre los 4 suman U$S 470.546 millones.

Resulta llamativo que el sector Personas Humanas muestra un déficit equivalente a U$S 202.544 millones, esto implica que la formación de activos en el exterior es muy elevada, representando el 43,7% del PBI. Esto habla a las claras de una falta total de confianza en el país.

Argentina país dormitorio

De todo lo aquí expuesto podemos decir que Argentina es un país dormitorio, los argentinos vivimos y transitamos nuestra vida en pesos, pero ahorramos en dólares. El país vive por encima de sus posibilidades, gastando más de lo que ingresa al sector público, demandamos más dólares de los que generamos, y en caso de ahorrar el dinero está colocado por fuera del sistema financiero.

Los depósitos en dólares en el sistema financiero se ubican en U$S 18.000 millones, ni siquiera el 10% de la formación de activos externos en manos de personas humanas durante los últimos 20 años.

En este escenario podemos ver el futuro como el vaso medio lleno o vacío. Si el ganador de las próximas elecciones no genera confianza, seguiremos con dólares informales a precios muy elevados, brecha cambiaria, alta inflación y tasas de interés siderales.

Si el próximo gobierno logra generar confianza, y algo del dinero que esta por fuera del sistema retorna a Argentina, podríamos estar ante la presencia de un escenario disruptivo y nunca visto en el escenario local.

Conclusiones

. – En los meses que quedan hasta que se defina quien es el próximo presidente, el escenario de Argentina país dormitorio se va a acentuar, con lo cual es probable que la demanda de dólares continúe, y que el precio siga arbitrando a la suba.

. – Las elecciones PASO y el análisis de sus resultados será vital para poder presagiar la continuidad o no de la escala alcista del dólar en Argentina.

. – En la actualidad, no se han contagiado las acciones y bonos en esta suba del dólar, más bien es un fenómeno localizado en la tenencia de moneda extranjera ante un evento político que no encuentra una clara definición.

. – Quedan por delante la elección Paso del 13 de agosto, las elecciones generales del 22 de octubre, y si no hay un ganador la segunda vuelta el 19 de noviembre. Queda una semana para las elecciones PASO, 77 días para las elecciones generales y 105 días para la segunda vuelta.

. – Falta mucho tiempo para una definición, y el mercado cambiario está a la defensiva, con lo cual la cotización del dólar aún no vio el techo, tampoco tomo velocidad, está carreteando para ubicarse en un nivel muy alto, antes de las definiciones políticas.