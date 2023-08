Cerca de $ 600, lo que era presumible ocurrió

Llegaron las PASO y el mercado se dolarizo, no hay que correr detrás del blue, comprar dólares vía obligaciones negociables es mejor opción y a menor precio.

Por Salvador Di Stefano

¿Cómo ves al dólar?

. – La brecha se fue al 110%, la gran emisión monetaria no se detiene, las reservas declinan y todo hace presumir que el mercado buscara un nuevo techo para el dólar.

¿Dónde lo ves?

. – La brecha puede crecer a un máximo del 130%, hoy está en el 110%. Ponerle un número sería imprudente, mira el dólar futuro a fin de agosto y hace las cuentas. En los informes privados nos extenderemos con todas las cifras.

¿Qué paso con el dólar oficial?

. – Cerro en $ 283,15, si medís la tasa de devaluación de los primeros 7 días del mes y lo proyectas a 31 días, te da una tasa de devaluación del 12,7%, esto no hace más que confirmar que el Banco Central pretende devaluar por encima de la inflación como lo hizo en junio y julio.

¿Cómo cotizan las letras de tesorería?

. – En el plazo de 83 días a una tasa nominal del 102% anual, cuando el plazo fijo cotiza al 97% anual.

¿Cómo cubrirse ante una devaluación?

. – En primer lugar, no sabemos la magnitud, pero cubrirse es caro. En el mercado de futuro pagas una tasa superior al 200% anual, con los bonos duales tenes tasas negativas del 14% anual, al igual que en los bonos soberanos que ajustan por dólar linked.

¿Entonces?

. – Lo ideal es comprar obligaciones negociables de empresas argentinas bajo ley extranjera, en promedio tienen tasas que se ubica en torno del 7% anual, según plazo y condiciones. Es una gran opción porque pagas el dólar a precio inferior al dólar MEP.

¿Bonos soberanos?

. – Los bonos soberanos están sorprendiendo a más de uno. En el marco de un mercado sumamente complejo, están subiendo de precio. El AE38 está cotizando en U$S 36,60, superó la barrera de los U$S 36,0. El año próximo paga dos rentas de U$S 2,12 cada una en enero y julio, es una buena renta para el precio que cotiza.

¿Pagarán este título?

. – Lo mejor que puede hacer el gobierno que asuma el 10 de diciembre es no caer en una reestructuración de deuda, hay que gerencia la deuda, que será muy pagable con el escenario de exportaciones crecientes que tiene el país a futuro. Por otro lado, un buen gerenciamiento del presupuesto público, nos debería devolver al mercado de capitales.

¿Con que tasa cambias un cheque a 90, 120 y 180 días?

. – Las tasas son del 90% anual a 90 días, 98% anual a 120 días, y 110% anual a 180 días. En todos los casos son tasas inferiores a lo que devenga el mercado de futuro del dólar. Por lo tanto, son tasas competitivas. Son tasas negociadas en el mercado de capitales.

¿Si tengo bonos me puedo financiar en el mercado de caución?

. – Por supuesto que sí, la tasa se ubicó en el 80% anual, una muy buena tasa si compras obligaciones negociables en dólares bajo ley extranjera, con un dólar que te podría quedar a futuro en torno de $ 500, y tenes cotizando en el mercado el dólar Qatar en $ 586 y el dólar CCL en $ 597,63.

¿Qué sucede con las acciones?

. – El mercado está haciendo una corrección en dólares, y un techo en pesos, parecería que esta para una corrección, pero las empresas medidas a dólar CCL están a muy buen precio, no hay motivo para que se desplomen. Compraría energéticas, y algunos otros sectores competitivos.

¿Qué sucede con los bancos?

. – Están muy sólidos, no vemos posibilidades de un corralito, el sistema financiero esta sólido. Se han beneficiado de la suba de títulos públicos, están ganando dinero.

Conclusiones

. – La suba del dólar era inevitable, y lo habíamos advertido mucho antes que esto sucediera. Era muy lógico, hay algunos que les encanta narrar lo que sucede, otros miramos en perspectiva y la coyuntura no nos asusta.

. – El recorrido a la suba del dólar aún no termino. Es un precio más de la economía, hace un año atrás el dólar bule cotizaba al 31 de agosto en $ 295, al 31 de setiembre en $ 294, y al 31 de octubre en $ 294. Proyecta la inflación anual, y te darás cuenta que el valor actual no es para sorprenderte, salvo que no hubieras realizado las cuentas antes que sucediera.

. – La mayor preocupación pasa por el volumen que puede alcanzar el mercado de futuro del dólar, que proyecta un volumen de U$S 7.850 millones para fin de mes, cuando el Banco Central tiene la potestad de intervenir por un monto de U$S 9.000 millones. Mientras no pase de U$S 9.000 millones el precio del dólar lo pondrá el Banco Central, que ni lerdo ni perezoso lo está deslizando a la suba.

. – Es un gran momento para comprar Obligaciones negociables, con dinero genuino o caucionado a una tasa del 80%.

. – Las elecciones PASO son una invitación a dolarizar carteras, pero hay que hacerlo con astucia, salir a pagar dólar blue a $ 600 no parece la mejor opción, y si en cambio comprar dólares vía obligaciones negociables a precios cercanos a $ 500.