Acciones y bonos apuestan por un cambio

Gane quien gane las elecciones tendremos un cambio brutal en el plan económico, y el mercado lo sabe, suben las acciones y bonos en dólares.

Por Salvador Di Stefano

¿Qué descuenta el mercado?

. – Gane quien gane, debe llevar adelante una política económica de mayor apertura, equilibrio fiscal y fortalecer el balance del Banco Central. El mercado venía con un atraso muy importante, y está comenzando a descontar mes a mes, creemos que todavía hay margen para recuperar precio.

¿Cómo vienen los números financieros?

. – Las reservas se ubican en U$S 24.092 millones al 31 de julio, caen el 37,0% en el último año, lo que representa una baja de U$S 14.140 millones. Esto se debe a que en los últimos 12 meses medidos desde el mes de junio las importaciones subieron en U$S 2.032 millones, y las exportaciones cayeron en U$S 9.364 millones. No se pueden mantener el nivel actual de importaciones sin perder reservas.

¿Inclusive se debe mucho dinero al exterior?

. – Según nuestros números en los últimos 12 meses medidos a junio del año 2023 las importaciones suman U$S 78.018 millones, y lo efectivamente pagado por el Banco Central suma U$S 64.765 millones, esto implica que aún no se han pagado U$S 13.253 millones.

Si esas importaciones se pagarían, las reservas serían muy bajas

. – Correcto, creo que hoy es imposible mantener el ritmo actual de importaciones, esto traerá consigo una caída en la actividad económica.

Los importadores se quejan

. – No deberían, el ritmo de importaciones es similar al del año 2022, con menos actividad económica, alguien debe estar haciendo stock a un tipo de cambio que es un regalo cuando lo miras a 12 meses vista.

¿Qué pasa con el dólar blue?

. – Cerró el mes de julio en $ 555, aumentó en un año el 76,2% y está en la tapa de todos los diarios, cuando en verdad subió menos que la inflación.

¿Qué esperamos para agosto?

. – El dólar blue es un precio más de la economía, en agosto del año 2022 estaba en $ 295, si le cargamos la inflación anual a julio el dólar blue debería ubicarse en torno de los $ 628 como piso.

Eso es lineal

. – No es lineal, pero es un precio más en la economía, si hacemos el tradicional número que compara los pasivos monetarios y las reservas el número da escalofrió, pero eso lo dejo para el informe privado.

¿Qué pasa con los depósitos?

. – Al mes de julio los depósitos a plazo fijo en pesos crecen el 137,7% anual, mucho más que la inflación. En materia de depósitos en dólares, suman U$S 18.047 millones con una suba del 1,7% respecto a un año atrás.

¿No hay problemas con los depósitos?

. – En absoluto, los depósitos en dólares representan menos de 4,0% de PBI, es un monto muy bajo, pero es dinero que se mantiene en los bancos. En materia de depósitos en pesos, la gente sigue apostando por una tasa del 8,08% mensual, crecen más de 20% por encima que la inflación.

Conclusión

. – La suba del dólar blue no es alarmante, es un precio más de la economía. El problema no es el dólar blue, el problema es la inflación.

. – El que en el último año invirtió en el mercado de capitales y confió en el país ganó mucho dinero, el cambio de gobierno traerá un nuevo plan económico, y los mercados descuentan un escenario mucho mejor para las empresas.

. – Esto no implica que lo que tengamos por delante no sea complejo, no saldremos adelante de un día para el otro. Se necesitara esfuerzo, trabajo y buena administración.

. – No podemos mantener el ritmo actual de importaciones con exportaciones en declive por la sequía, esto impactará en la actividad económica en lo que resta del año.

. – Las elecciones no deben inmovilizarte, hay que seguir adelante, tomar financiamiento y apostar por tener activos, no billetes. Es momento de invertir, los que compraron acciones, bonos y obligaciones negociables ganaron mucho más que quienes invirtieron en dólares billetes. Tener dinero informal te hace perder muchas oportunidades.