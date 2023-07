Litio: por qué serían récord las exportaciones del primer semestre

Estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario determinaron que el complejo habría alcanzado un volumen histórico de ventas entre enero y junio.

Las exportaciones del complejo litio habrían alcanzado un máximo histórico durante el primer semestre del año. Si bien las cifras exactas no se conocen por el secreto estadístico que impone Indec, la Bolsa de Comercio de Rosario estimó que se habrían obtenido por esa vía u$s 438 mill.ones, consolidando el crecimiento ininterrumpido del último tiempo.

“En el contexto de déficit comercial que atraviesa Argentina este influjo de dólares resulta de gran importancia”, sostuvo la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la entidad bursátil, que destacó que , de acuerdo con los últimos datos oficiales, en el primer semestre de 2023 el déficit comercial ascendía a u$s 4.387 millones.

Los u$s 438 millones obtenidos del complejo litio surgen de estimaciones propias de la BCR, realizadas a partir del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y del Sistema de Información Abierta a la Comunidad sobre la Actividad Minera en Argentina (Sicam). De acuerdo con el INDEC, el valor FOB de las exportaciones de carbonato de litio ―el principal producto de exportación― habrían alcanzado un importe de u$s 397,3 millones. A ello se suma el volumen de despachos de cloruro de litio, los cuales se estiman en u$s 41 millones en base a los datos históricos del Sicam.

«Este análisis no tiene en cuenta los factores estacionales de las exportaciones de este mineral, pero sirve para tener una dimensión de la magnitud de lo exportado en la primera mitad de 2023, que no sólo sería el importe más alto de la historia a igual período, sino que además, en sólo seis meses, ya se habría superado a la totalidad de cualquier despacho anual desde 2000 hasta 2021», completa el informe.

Para qué sirve el litio y a qué destinos exporta Argentina

La transición hacia otra matriz energética ha impulsado un protagonista clave: el litio. Este elemento se ha convertido en un recurso fundamental para la transición energética global. El litio es esencial en la fabricación de las baterías de iones, tecnología esencial en la descarbonización del transporte y el almacenamiento de energía proveniente de fuentes renovables.

Argentina cuenta con notables ventajas comparativas para la explotación de este recurso: de acuerdo a la CEPAL, en 2021 era el segundo país con mayor cantidad de reservas de litio identificados (21,5% del total mundial) solo por detrás de Bolivia (23,7%), mientras que ocupaba el tercer lugar si solo se considera la porción de los recursos identificados que pueden extraerse de manera económica con la tecnología disponible (9,8% del total mundial), en este caso por detrás de Chile (41%) y Australia (25,4%).

El 2022 el complejo litio argentino cerró el año con exportaciones por u$s 695.932.952. De ese importe, el 41% fue vendido a China, el 31% a Japón, el 13% a Corea del Sur, el 9% a Estados Unidos y el 6% a otros destinos. En los últimos años, estos países asiáticos han ganado mercado sobre Estados Unidos, que representaba el 57% de los despachos argentinos de litio en el año 2015 y el 100% en el año 1998. Todos estos países demandan carbonato, cloruro e hidróxido de litio como insumos para el agregado de valor en fábricas que producen precursores, cátodos, celdas de baterías y paquetes de baterías. De acuerdo con la CEPAL, China es el país con mayor capacidad para la producción de cátodos y de celdas de baterías, concentrando más del 70% del potencial mundial.