Acuerdo con EL FMI, lo bueno y lo malo

El acuerdo con el FMI trae tranquilidad a los mercados. Sin embargo, la mayor presión tributaria afectará al consumo. Los costos subirán, las ventas complicadas.

Por Salvador Di Stefano

¿Cómo viene el acuerdo?

. – Lo positivo del acuerdo es que el FMI entendió que la sequía cambia la expectativa de las metas fijadas anteriormente, y se procede a convalidar nuevas metas de cumplimiento.

¿Qué pasa con el déficit fiscal?

. – Se contemplaría un déficit fiscal para el año 2023 de 2,0% del PBI, sin embargo, se tomaron medidas fiscales que agregarían un 0,8% de recaudación, con lo cual se presume que bajo las condiciones previas a este preacuerdo el déficit apuntaba al 2,8% del PBI.

¿Hay un aumento de la presión tributaria?

. – Hay un adelanto extraordinario de impuesto a las ganancias para grandes empresas, y en lugar de devaluar el signo monetario se aplican impuestos al tipo de cambio que generan una devaluación encubierta.

¿Cómo quedan los nuevos tipos de cambio?

. – El dólar ahorro tiene un impuesto adicional, por ende, para aquellos que lo quieran adquirir tendrán que abonar hoy $ 495 (símil dólar MEP), el dólar tarjeta por más de U$S 300 queda en $ 566, el dólar mayorista esta en $ 270, pero la importación de bienes se ubicaría en $ 290 por el impuesto al flete, la importación de servicios en $ 338 y las economías regionales podrán exportar con un dólar de $ 340.

¿Esto encarece muchos productos?

. – Claro que sí, los importadores trasladarán a precio los mayores costos.

¿Qué productos ingresan en el dólar agro?

. – No contempla a la soja, pero si incorpora al girasol, sorgo y maíz. Lo que más ruido hace es la incorporación del maíz, ya que es el insumo para el agregado de valor en ganadería bovina, porcina y aviar, lácteos y huevo. Hay habilitado para exportar 6 millones de toneladas de maíz, por ende, podrían ingresar cerca de U$S 1.300 millones, sin embargo, la expectativa del gobierno son ingresos por U$S 2.000 millones, por lo cual podrían habilitarse más exportaciones.

¿El maíz con un dólar de $ 340 impactaría en los precios internos?

. – Sin duda, la expectativa estará centrada mañana en el mercado agro ganadero de Cañuelas, el maíz es un insumo básico para el engorde.

¿Cómo impactará esto en los dólares financieros?

. – Un acuerdo con el FMI tranquiliza al mercado, no veremos una corrida hacia los dólares alternativos, pero esto puede impactar en la inflación futura. Creo que el escenario será entre recesivo e inflacionario, muchos precios subirán y el consumo disminuirá.

¿Cómo vienen los vencimientos?

Vencimientos FMI según datos del boletín fiscal al 31 de diciembre 2022

Julio 2023 – U$S 2.700 millones

Agosto 2023 – U$S 568 millones

Septiembre 2023 – U$S 918 millones

Octubre 2023 – U$S 2.638 millones

Noviembre 2023 – U$S 489 millones

Diciembre 2023 – U$S 918 millones

. – Los vencimientos del FMI ascenderían a U$S 8.231 millones hasta diciembre del año 2023. Los desembolsos van a operar en los meses de agosto y noviembre, sin embargo, argentina se tendrá que hacer cargo de pagar el vencimiento del mes de julio, probablemente utilizando dólares o yuanes. El Banco Central podría intervenir en el mercado de cambios para contener la suba de los dólares alternativos.

Los diarios dicen que en agosto vencen U$S 830 millones de intereses

. – Es probable que sea correcto lo que dicen los diarios, lo que expongo es información oficial al 31 de diciembre del año 2022. Podrían ser más altos los pagos de intereses que operan en agosto y noviembre, pero como no contamos con información oficial, pusimos la que conseguimos al 31 de diciembre del año 2022.

¿Ves una disparada del dólar?

. – Quiero ser claro nuevamente, el plan que se está estudiando es muy recesivo y afectaría al consumo. Para que los dólares alternativos suban hace falta dinero, y aquí estamos incrementando la presión tributaria en 0,8% del PBI. No sé si tenemos claro esta parte del acuerdo.

¿En qué nivel están las reservas?

. – El viernes cerraron en U$S 25.205 millones al día viernes. Los pasivos monetarios totales suman $ 22,0 billones aproximadamente. Las reservas descenderían a U$S 22.500 millones con el pago al FMI. Cuando reciban el desembolso de agosto podrían superar los U$S 27.000 millones aproximadamente.

¿Entonces?

. – Seguimos en un escenario de gran debilidad, con escases de dólares y abundancia de pesos. No salimos del escenario recesivo, con lo cual no sobran muchos pesos para que veamos una gran suba del dólar. El consumo va a mostrar una caída con la aparición de los nuevos impuestos.

¿El Estado absorbe pesos?

. – El Estado le saca pesos al sector privado desde la Tesorería vía nuevos impuestos, y el Banco Central absorbe pesos vía colocación de letras, esto genera una iliquidez en el mercado, que te obligará a vender dólares para cubrir compromisos financieros. Por eso, hace tiempo que decíamos que era importante tomar financiamiento y cubrir la curva de inversión o supervivencia de la empresa hasta el año que viene.

Conclusión

. – Es momento de vender maíz, girasol y sorgo con el tipo de cambio de $ 340, para proceder a cancelar deuda o bien hacer un fondo para los meses que vienen por delante. Recordemos que este dólar especial dura hasta el 31 de agosto.

. – No hay dólar soja, pero no descartamos que retorne en el mes de septiembre. Cuidado con este dato, no apurarse a vender soja.

. – Al encarecer el dólar de importación y el dólar ahorro se sacan más pesos del mercado, para cumplir obligaciones del Estado, esto es muy recesivo. El consumo se verá muy afectado.

. – No se incrementan los insumos importados que se utilizan en la cadena de la exportación. El insumo agropecuario no sería afectado por los nuevos impuestos a la exportación, salvo el aumento de fletes del 7,5%. El que compro insumos y se financio en pesos le va ganado al mercado.

. – Lo firmado entre el gobierno y el FMI es un pre acuerdo, falta la aprobación del directorio, que se estima que saldrá sin inconvenientes en dos semanas. Lo que no sabemos es el monto de los desembolsos en agosto y noviembre. Para no perder más reservas, el desembolso de agosto debería ser de un piso de U$S 7.000 millones. Es probable que este acuerdo no sea revisado hasta pasadas las elecciones presidenciales, también el gobierno tendría la potestad de intervenir en el mercado cambiario.

. – Tendremos un escenario más recesivo por la mayor presión tributaria, esto le permitiría al gobierno llegar a la otra orilla (10 de diciembre 2023). Cada sector de la economía tendrá que rearmar su estrategia para poder financiar el flujo de fondos hasta la llegada del próximo gobierno. No esta fácil, el escenario es muy complejo, para el gobierno, los ciudadanos de a pie, las empresas y el consumo se verá muy afectado.