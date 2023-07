Hay que sacar los dólares del colchón

Las tasas en el mundo no paran de subir, en Argentina los activos financieros aumentan en dólares, las propiedades comenzaran a subir pronto. Que hacer con el dinero estacionado en los cofres.

Por Salvador Di Stefanop

La posición de Inversión internacional a diciembre del año 2022 que informa el indec, nos indica que Argentina tiene una posición acreedora con el mundo por U$S 116.019 millones. Los activos de los argentinos en el exterior suman U$S 424.777 millones, mientras que los pasivos suman U$S 308.758 millones.

Si desagregamos estos números por el carácter institucional observamos que el sector público tiene activos en el exterior por U$S 56.009 millones, y los pasivos ascienden a U$S 140.441 millones, esto implica que el gobierno tiene un déficit de U$S 84.432 millones.

El sector privado tiene en el exterior activos por U$S 368.767 millones, mientras que los pasivos suman U$S 168.317 millones, esto que implica que el privado tiene un superávit de U$S 200.450 millones.

Argentina es una rara avis, ya que es uno de los pocos países de Latinoamérica que es acreedor en la posición de inversión internacional, exporta capitales, cuando su economía hace años que esta estancada y no logra despegar. Cuando miramos estos números, hace sentido que sea tan demandado el dólar, justamente para migrarlo al exterior.

En los últimos 5 años el dólar blue medido al mes de junio subió el 1.550%, en los últimos 4 años el 1.025%, en los últimos 3 años el 283,7%, en los últimos 2 años el 187,8% y en los último 12 meses el 105,4%.

La inflación en los últimos 5 años fue del 1.093%, gano la evolución del dólar blue. En 4 años la inflación fue del 666%, gano el que acopió dólar blue. En 3 años la inflación fue del 436% y perdió el que compro dólar blue. En 2 años la inflación fue del 257% y perdió el que compro dólar blue. En los últimos 12 meses la inflación fue del 118% y perdió el que compro dólar blue.

Para realizar estos datos estimamos para el mes de junio una inflación del 7,0% y un valor del dólar blue en $ 495.

En los últimos 3 años el dólar blue perdió terreno frente a la inflación, para lograr recuperar el terreno perdido el dólar blue debería estar al 30 de junio en torno de los $ 560.

Para recuperar el terreno perdido en los últimos dos años el dólar bule debería estar en $ 620. Para recuperar el terreno perdido en los últimos 12 meses debería estar en $ 525. Esto no indica que para que le dólar se imponga a la inflación de los últimos años debería subir de precio a la zona entre $ 560 y $ 620.

Con datos al 21 de junio las reservas del banco Central suman U$S 31.616 millones, y los pasivos monetarios $ 20,8 billones, el dólar de equilibrio o conversión se ubicaría en $ 658.

El stock de pasivos monetarios remunerados suma $ 15,3 billones, que a una tasa del 97% anual nos da un pago de intereses de $ 1,2 billones por mes, que actúa como una emisión endógena de pesos al mercado. Si a esto le sumamos la emisión de dinero para financiar al tesoro, en el segundo semestre el Banco Central estaría emitiendo entre $ 1,2 y $ 1,5 billones al mes.

A este ritmo a fin de año estaríamos con un pasivo monetario total en torno de los $ 30,0 billones de piso, y unos $ 33,0 billones de techo, si las reservas se ubican en torno de los U$S 30.000 millones, los dólares alternativos podrían ubicarse en los $ 1.000.

Solo un exitoso blanqueo de capitales del próximo gobierno podría generar un ingreso de dólares que cambie la ecuación mercado, y transforme a los dólares alternativos en un activo abundante.

En este escenario, sería prudente que en lo que va del segundo semestre actives la búsqueda de inversiones en activos financieros o reales. Las acciones siguen siendo una muy buena alternativa de inversión, ya sea cedears o acciones locales. Los bonos argentinos tienen valor a capturar. El escenario electoral paso de una disputa de tercios, al clásico de la política argentina, con Juntos por el Cambio con una interna que lo hace muy competitivo, y el oficialismo que dará batalla.

El mercado comenzó a arbitrar a la suba, hay que diversificar, pasar de dólares a activos. En el mundo la tasa de corto plazo en Estados Unidos está en 5,25% anual, en el Reino Unido el 5,0% anual y en Europa el 4,0% anual. Es tiempo de mover los dólares, los argentinos tienen cerca de U$S 200.000 millones estacionados, en plazos fijo con baja tasa o en cofres a la espera de una inversión. Si estos dólares no son invertidos, van a perder capacidad de compra. Pensarlo, hay que poner en movimiento el dinero estacionado.

En este contexto no perder de vista la inversión en inmuebles, hoy desestimados por el mercado, como las acciones hace 3 años atrás, y hoy valen 3 veces más en dólares.