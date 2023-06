Clara García: «Perotti fue una estafa electoral en todo sentido»

La precandidata a diputada provincial de la lista Adelante (Unidos para cambiar Santa Fe) dijo que en la provincia «se huele un cambio» y describió al gobernador como «un hombre en retirada que solo espera atrincherarse en la Legislatura para poner palos en la rueda al futuro gobierno».

Clara García, describió a Omar Perotti como «un gobernador en retirada que solo espera atrincherarse en la Legislatura para poner palos en la rueda al futuro gobierno. No se lo vamos a permitir», aseguró y, en ese sentido, vaticinó: «Recorremos la provincia y se huele un cambio».

En declaraciones periodísticas, García dijo que la actual gestión «fue una estafa electoral a los santafesinos en todo sentido: nos dejó indefensos y sin educación. Nunca tuvo una política educativa ni un plan de seguridad y hoy tenemos más del doble de homicidios que la gestión anterior».

«Estamos con escuelas amenazadas, robadas y baleadas, algo que jamás pensamos que veríamos. En Rosario los docentes pararon dos veces en 10 días por ese motivo y Perotti ni siquiera es capaz de reponer de inmediato los elementos robados a las instituciones educativas», cuestionó durante una visita al Complejo Educativo Gurruchaga de Rosario, donde se llevaron equipos valuados en más de $50 millones».

En ese punto, aseguró que «esta crisis se puede revertir» y pero volvió a insistir en la necesidad de contar con una política educativa: «No se puede gestionar la educación de esta provincia dando órdenes por mensajes de celular como hizo una ministra del área hasta hace poco tiempo. Nuestra manera de trabajar es asegurando inversiones, como hicimos siempre, y escuchando a la comunidad educativa».

La actual diputada provincial también se refirió a la cuestión productiva ante el anuncio de la empresa Paladini de que pondrá un freno en sus inversiones: «Le pasa como a tantas empresas que no pueden importar equipos y, además, la inflación hace que la gente consuma mucho menos, inclusive alimentos».

«Es verdad que no hay un plan económico a nivel nacional –señaló-, pero nosotros recorremos la provincia y la ausencia del Estado provincial es generalizada. Perotti no solo no acompaña las inversiones locales de una marca reconocida a nivel país que, además exporta sus productos; tampoco apoya a las pymes que son las que tienen menos margen de maniobra tienen en una crisis como la que vive el país. Lo vimos con la sequía y ya lo habíamos visto durante la pandemia con la falta de acompañamiento a los comercios y a una gran cantidad de sectores que prestan servicios», rememoró.

«Desde el principio fue una gestión de brazos caídos, que prometió y no cumplió ni gestionó a favor de la gente y eso hoy genera un rechazo muy fuerte», aseguró.