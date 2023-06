Censo Hortícola del norte de Santa Fe

El INTA Reconquista realizó un relevamiento de la producción hortícola en la región norte de la provincia de Santa Fe para aportar a la toma de decisiones público-privada, destinada a mejorar la situación sectorial.

Los resultados se exponen en un documento que da cuenta de diferentes aspectos como la tenencia de tierra, la distribución de los cultivos, tecnología utilizada, cantidad de familias productoras, dedicación, relación laboral y comercialización, entre otras.

Actualmente, la zona cuenta con 87 productores hortícolas comerciales, que tienen 1522 hectáreas dedicadas a la horticultura.

La horticultura es de vital importancia para el país como generadora de valor social, económico a lo largo de toda la cadena productiva. Existe una gran diversidad de estratos productivos, desde grandes empresas tecnificadas hasta pequeños productores familiares minifundistas.

Según datos del censo nacional agropecuario 2018 (INDEC, 2021), Argentina cuenta con 139.585,6 hectáreas hortícolas, representando el 0,4% de la superficie cultivada total.

La producción a nivel nacional se concentra en la cercanía de los grandes centros urbanos. Buenos Aires, Córdoba y Mendoza reúnen el 50% de la producción total, pero otras provincias como Santa Fe, Santiago del Estero, Formosa, Misiones, Corrientes, Tucumán, Salta, Chaco, Jujuy, San Juan y Río Negro se destacan por su producción hortícola.

La provincia de Santa Fe es una de las principales provincias productoras de hortalizas. Participa con un 6,7 % de la superficie plantada, con una producción muy diversificada, con tres mercados concentradores que abastece a una gran área de influencia y más de 4 millones de consumidores.



Además, genera 70.000 puestos de trabajo, tanto en forma directa como indirecta, representando un 20% de la mano de obra.

“El censo hortícola se realiza cada 4 años en toda la provincia”

La región norte de la provincia se caracteriza por productores que se distribuyen a lo largo de las rutas principales, concentrándose mayormente en la zona comprendida en el sur del departamento general Obligado y norte de San Javier. El objetivo del estudio es el conocimiento de las características de los sistemas productivos hortícolas de la zona noreste de la provincia de Santa Fe, que sirva para aportar información útil que facilite la toma de decisiones público-privada, destinada a mejorar la situación sectorial.

El censo (2021) se concentró en aquellos que su función principal es vender la producción que producen y no usarla de autoconsumo. Se encuestaron 95 productores para conocer quiénes se dedican comercialmente a la horticultura en el norte de Santa Fe.

“La producción hortícola es desarrollada por agricultores familiares”

La producción es más fuerte cerca de las ciudades grandes. Reconquista, Avellaneda, Malabrigo y Romang es el epicentro. Los productores son todos los agricultores familiares. Salvo algunos productores de batata que son capitalizados y gran parte de ellos viven en el campo”.

“El censo parte desde el mismo productor que lo que hace su edad, su lugar, su residencia, qué es lo que produce, cuál es su sistema de producción, sus combinaciones. Se consulta también, cómo incorporar las buenas prácticas agrícolas, o si están en transición hacia la agroecología. Nos dio un dato muy interesante para trabajar en la institución y en políticas públicas, que faciliten la transición de lo tradicional a lo agroecológico a estos productores. También para productores que se mantienen dentro de la producción tradicional, pero que quieran sumarse a las buenas prácticas, la producción hortícola.”, comenta.

“La región concentra productores de batata y productores intensivos”.

“Hay dos grandes productores. Por un lado, quienes producen batata, que se concentran en los distritos de Román, Alejandra, colonia, Durán y Los Laureles. Y el resto de los productores que se caracterizan por una producción intensiva, principalmente de verduras de hoja, que prácticamente autoabastece toda la zona. Todo se vende en la zona, en los comercios locales, tanto mayoristas como minoristas como mercados”, detalla el técnico.

“Si no conocemos los productores, no conocemos lo que hacen, no conocemos lo que necesitan”.

Buscamos poner en valor la producción hortícola de la región, porque muchas veces como no forman un cordón hortícola pasan desapercibidos. Pero las familias productoras están, producen y viven en el campo. Se mantienen con este tipo de producciones. Es muy importante conocerlos, saber sus necesidades, conocer para saber en qué poner el foco desde lo público”, destaca Corti.