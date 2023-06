Las Toscas: Mancini y Sánchez presentaron su precandidaturas a diputada y concejal

Este sábado 17 de junio, ante un marco de público, se presentó en la ciudad de Las Toscas, la lista «Adelante», que competirá en las PASO el próximo 16 de julio, dentro del espacio progresista que continúa la línea del exgobernador Miguel Lifschitz.

En Las Toscas, la lista para concejal la encabeza Iván Sánchez, quién buscará la reelección, luego de haber quedado en las puertas de la intendencia hace dos años. Lo acompañan Lorena Winkler, Miguel Gutierrez, Marjana Giménez, Marcela Roldán y Camila Gómez.

A nivel provincial, la precandidata a gobernadora, será la exintendenta de Rosario, Monica Fein; para el Senado provincial, irá Sebastián Aguirre, y para la Cámara de Diputados, la lista está encabezada por Clara Garcia, y cuenta en sus filas con la actual concejala de la ciudad tosquense, Charo Mancini, con buenas chances de acceder a una banca.

Clara García, actual diputada provincial, recordó durante su discurso la cantidad de veces que visitó el norte provincial. En este sentido, manifestó que “luego de Rosario y Santa Fe, donde prácticamente vivo, Reconquista fue la ciudad que más visité de la provincia, y el norte en general la región qué más recorrí, primero junto a Miguel y luego con el resto del equipo, muchísimas personas, instituciones, clubes, establecimientos educativos, pueden dar fe que siempre estuvimos, no sólo en época de elecciones. No necesitamos prometer nada, nuestra carta de presentación son los 12 años de gobierno progresista, las obras que se hicieron, los servicios y derechos que se ampliaron, pueden comparar y contrastar con lo que fueron los últimos 4 años. Tenemos suficiente trayectoria y experiencia, sabemos cómo gobernar”.

Finalmente, agradeció a la concejala Mancini, a quien conoce desde hace varios años, por haber aceptado el ofrecimiento de ser parte de la lista.

Mancini, por su parte, remarcó que “de mi parte, voy a trabajar de la misma manera que en el Concejo, sin descanso, dando la discusión, presentando proyectos y defendiendo al norte en la Cámara de Diputados. Tenemos que volver a poner en marcha el Plan del Norte, una iniciativa que trajo muchísimas obras a la región, obras que le cambiaron la vida a muchísimas personas, y sobre todo una herramienta para pensar y planificar que queremos, y buscar la manera de hacerlo realidad. Como dijo Clara, nuestro trabajo está a la vista, y venimos a proponer eso, retomar el camino que estábamos recorriendo para cambiar Santa Fe”.

Mancini expresó estar “muy agradecida y orgullosa de ser parte y acompañar esta lista, a Mónica, a Sebastián, y especialmente a Iván, con quien venimos trabajando desde hace mucho tiempo en el Concejo, y claramente es el mejor candidato en Las Toscas”.

Por su parte, Iván Sánchez, el principal orador de la jornada, agradeció a todos los presentes, vecinos, instituciones, referentes y medios de comunicación, quienes acompañaron la presentación de su lista, y particularmente a Clara García, reconociendo su carisma y energía para recorrer incansablemente la provincia.

Presentó al equipo que lo acompaña, haciendo especial hincapié en que “no están acá por presión, por plata, por un puesto o una obra, sino porque están convencidos, igual que yo, de que este es el camino que hay que recorrer para cambiar la ciudad. Creemos que hay que estar siempre presente, con una ayuda, una gestión, brindando información, generando soluciones a los problemas de los vecinos, grandes o pequeños, pero siempre escuchando y acompañando. Eso es lo que venimos haciendo, sacamos más de 100 ordenanzas, y aunque el ejecutivo muchas veces las ignore y no las implemente, vamos a seguir trabajando sin descanso. Estamos preparando el equipo para gobernar la ciudad”.

Sánchez se mostró visiblemente emocionado cuando resaltó la importancia del esfuerzo y de la educación, recordando que completó sus estudios a la par del trabajo, valores que le transmitieron sus padres.

Contó que hace 17 años vive en Las Toscas, “la ciudad que me dio mi mujer, mi hijo, amigos, mi vida está acá, conozco todos los barrios y a los vecinos porque me gusta andar, ver las cosas en directo. La gente me conoce, puedo mostrar todo lo que hice siendo secretario y como concejal”.

Finalmente pidió que lo acompañen con el voto en las internas, “tenemos que dar el batacazo, seguir traccionando para seguir creciendo, para presentar un proyecto a futuro, para cambiar las cosas, porque sabemos que se pueden hacer muchísimo mejor. También quiero que acompañen a Mónica, Clara, Sebastián, a Andrea Williner, una mujer comprometida, que todos conocen, con muchas ganas de trabajar por el departamento, y que sepan que voy a ser el primero en ir a Santa Fe a pedir por la ciudad de Las Toscsas, para seguir haciendo obras, prestando más servicios para más hogares, y sobre todo, para solucionar los problemas de los vecinos”.