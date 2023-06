Villa Ocampo: Peligra la construcción del puente sobre el Paraná Miní

Estos días viene siendo turbulenta toda la gestión del gobernador Omar Perotti con respecto a todas las obras de infraestructura que se están paralizando por falta de rendición en las certificaciones.

Acá, en la ciudad de Villa Ocampo, toda la comunidad ve de manera perpleja, como una de las obras más emblemática para la región, como lo es el puente sobre el paraná Miní, esta virtualmente paralizado, ya que la última certificación que llevó a cabo la empresa que está haciendo el puente, se llevó una lamentable respuesta por parte del ejecutivo provincial, del gobernador Omar Perotti.

Según la información recibida, de 150 millones a certificar, solamente se concretó 20 millones, lo que llevó a la empresa a paralizar virtualmente la obra, haciendo muy pocos trabajos.

Además, la pilotera, que era alquilada, ya no está más, entendiendo de no pagar alquiler sin usarlo, como así también, el ponton que pusieron para pasar las grandes máquinas del otro lado del río, también es alquilada, lo que supone que de no pagarse el alquiler del mismo, podría ser quitada y dejar el cruce del parana miní, cortado e impedido de acercarse a la zona del Jaaukanigás.

Ya generaron despidos en la planta de la obra y si tenemos en cuenta que ya no está más la pilotera, cuando aún faltan algunas columnas, da por entendido la paralización de la obra.