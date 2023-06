Las Toscas: Presentación de la lista de Leandro con legisladores nacionales

El intendente de la ciudad de Las Toscas, Leandro Chamorro, acompañado por la totalidad de su gabinete, los integrantes de la lista de precandidatos a concejales por el espacio oficialista, funcionarios y dirigentes políticos de localidades aledañas, representantes de instituciones y público en general, le dieron la bienvenida a la precandidata a gobernadora del frente «Unidos para Cambiar Santa Fe», actual senadora nacional, Carolina Losada y al actual senador nacional, Dionisio Scarpín, que encabeza la lista de precandidatos a diputados provinciales por el mismo espacio.

Fue el intendente Leandro Chamorro, quien lo recibió con un discurso de bienvenida, agradeciendo la visita y resaltando las cualidades de la actual senadora nacional, expresando además, que era un orgullo poder acompañar en éste desafío a una mujer capacitada, valiente y con vocación democrática.

También, en la presentación del precandidato a concejal, Miguel Delsin, quién solamente se presentó y pidió el acompañamiento de la comunidad para su candidatura.

Luego tomó la palabra el senador nacional y precandidato a encabezar la lista de diputados que acompañará a la periodista, el ex intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpín, político experimentado y con vasta trayectoria, que también conoce perfectamente cómo llegar al corazón de la gente a través de la oratoria. «Creo que Carolina es la indicada para gobernar la provincia de Santa Fe. Es una persona que no le debe nada a nadie, que no tiene compromiso con nadie, salvo con gente y eso es lo que necesita Santa Fe hoy, ya que nuestra provincia hoy es insegura, sin encontrar un rumbo en la educación, el camino al trabajo, a la salud con enormes problemas en toda la provincia».

Por último, Carolina Losada hizo uso de la palabra, destacando: «Yo estoy feliz de ver como hay gente que quiere involucrase en política. Me encuentro entre la gente para sacar a la provincia adelante, ya que aquellos que estuvieron, no pudieron o no quisieron poner en práctica lo que todos sabemos que hay que hacer».

Y agregó: «Tenemos que hacer lo que hay que hacer, atacar la narcocriminalidad, ya que no es justo que seamos los honestos estar encerrados, mientras los ladrones están libres. Me pregunto porqué la ruta 11 está en el estado en que se encuentra y no se hace nada para los santafesinos. No nos merecemos esto, queremos una Santa Fe mejor, con un narcotráfico lejos de mi provincia y presos. Nadie hace o hizo lo que todos sabemos», sintetizó.

«Quiero llamar a todos aquellos que se quieren involucrar, para llevar adelante una política de bien, sin engaños. Con gente de coraje, sentido común y liderazgo. Estoy convencida que seré la próxima gobernadora de la provincia de Santa Fe», finalizó diciendo.