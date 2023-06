El dólar subió 2000% en 5 años

El dólar subió mucho más que la inflación, el índice de la construcción y el valor de los autos, tal vez sea momento de arbitrar.

Por Salvador Di Stefano

El escenario mundial no es el mejor para la Argentina

1. Estados Unidos está debatiendo el techo de la deuda, esto implica si el Congreso le da más dinero a la Tesorería para financiar el déficit fiscal. Estados Unidos tiene un alto déficit fiscal, que no lo piensa resolver a corto y mediano plazo, ergo estamos en un escenario en donde el dólar se va a devaluar a nivel mundial con el paso del tiempo.

2. La inflación en Estados Unidos no se detiene, esto obliga a que la Reserva Federal siga subiendo la tasa de interés. Estamos ante la suba de tasas más importante de los últimos 40 años, y podría ubicarse en el 5,5% anual.

3. El petróleo, que valía U$S 130, hoy vale menos de U$S 70 el barril. Rusia no para de vender petróleo a una tasa de descuento del 30% a China e India.

4. La baja del petróleo impulsa a la baja a la soja y el maíz, ya que son sustitutos como combustible, pero también bajan por la superproducción de soja y maíz de Brasil con 155 y 125 millones de toneladas respectivamente.

5. El cobre está cayendo y esto se debe a menos compras que realiza China. Esta caída de actividad en China también influye en los precios de granos y ganadería.

En este contexto económico mundial, Argentina tiene pocas chances de poder tener una recuperación económica importante en el año 2023 y 2024. En primer lugar, tenemos precios de los productos que exportamos muy bajos; en segundo lugar, nuestros vecinos también se ven afectados por el contexto internacional; en tercer lugar, no hay migración de inversiones desde los países centrales a los emergentes y, en cuarto lugar, Argentina debería mostrar mejores indicadores fiscales para pensar en una mejora de sus activos financieros, como son el caso de los bonos y acciones.

En la actual coyuntura, las reservas en dólares en el Banco Central se han estacionado en niveles inferiores a los U$S 33.000 millones, mientras que los pasivos monetarios ya se ubican en torno de los $ 20,0 billones, esto nos deja como resultado un precio del dólar objetivo de $ 600 a corto plazo.

En los primeros días de junio tendremos un dólar ofertado ya que los emprendedores necesitan vender para cubrir gastos de estructura, pero, en la segunda quincena de junio y con los candidatos presidenciales definidos, creemos que podemos tener una onda muy compradora del dólar en el mercado.

La dolarización de las carteras comienza 45 días antes del acto electoral, este año las elecciones primarias del 13 de agosto serán definitorias, y seguramente desde el 1 de julio en adelante comenzaría el proceso dolarizador. Lo mejor será estar quince días antes comprado.

La inflación del mes de mayo se ubicaría entre el 8,5% y 9,0%, con lo cual la tasa de interés volvió a quedar atrás, ya que los bancos ofrecen el 8,083% mensual, mientras que la tasa de devaluación del peso se estaciono en el 7,5% mensual.

Conclusión

. – El contexto internacional no nos sonríe, con precios de las materias primas en baja y tasas de interés en alza, esto no ayuda a conseguir el ingreso de más dólares.

. – La sequía nos dejó menos cantidades, el dólar agro no seduce cuando el productor sabe que, a mediano plazo, tendrá en sus manos un producto escaso.

. – En Argentina seguimos con alta inflación, la tasa de interés de plazo fijo no cubre la inflación, al igual que la devaluación del peso, todo esto hace que los inversores busquen al dólar como refugio o tabla de salvación.

. – El resultado electoral de las elecciones del 13 de agosto podrían generar una fuerte suba de acciones y bonos, si quienes resulten elegidos mayoritariamente profesan ideas de libre mercado y están en contra de una economía con alto grado de intervención.

. – El dólar blue en los últimos 5 años subió más que muchos activos, a lo mejor sería el momento de arbitrar de dólares a acciones o propiedades. El dólar en mayo del año 2018 valía $ 25, subió un 2000%. En 5 años la inflación subió el 995%, las acciones el 1093% y el índice cámara de la construcción el 1.245%. Tal vez sería momento de arbitrar, pero como diría Karina Olga, “lo dejo a tu criterio”.