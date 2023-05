Este fin de semana comienza con mañana jueves los partidos a jugarse por la 2ª fecha zona sur y completarse la 3ª fecha zona norte de la Liga Ocampense de Fútbol para esta edición 2023.

Los partidos a jugarse son:

Jueves 25:

– Pueblo Nuevo vs. Recreativo Villa Guillermina.

Sábado 27:

– Fábrica vs. Racing y

– Juventud Km 407 vs. Itatí Villa Ana.

Domingo 28:

– Tacuarendí vs. Papelero,

– Huracán vs. Ex Alumnos y

– Belgrano vs. Tiro Federal.